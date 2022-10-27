Военная операция ВС РФ на Украине. День 246-й

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Обозреватель The Financial Times Эдвард Люс считает, что интерес США к Украине будет снижаться в 2024 году на фоне грядущих президентских выборов.

По его словам, Соединенные Штаты вступают в рецессию, что создаст серьезную угрозу шансам действующего президента Джо Байдена или другого кандидата от Демократической партии опередить бывшего президента Дональда Трампа или «похожего на него» республиканца

Люс считает, что республиканцы буду идти в ногу с рецессией и работать над тем, чтобы Байдену было сложнее прорваться вперед на выборах.

«По мере приближения 2024 года судьба Украины отойдет на второй план по сравнению с судьбой Америки», — написал журналист. Он также выразил мнение, что к 2024 году интересы Вашингтона и Киева уже не будут совпадать. Люс также связал помощь Украине с ростом инфляции в Соединенных Штатах.