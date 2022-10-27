Конец однополярного мира и ядерное оружие. О чем Путин говорил на «Валдае»

Владимир Путин в ходе выступления на «Валдае» предупредил о начале самых опасных десяти лет со времен Второй мировой войны. Сейчас, как полагает президент, завершается исторический период «безраздельного доминирования Запада в мировых делах». Ранее Россия предлагала «жить дружно», но получила ответ «нет», подчеркнул он. Главное из речи Путина — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин выступил сегодня на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай», предупредив о «самом опасном десятилетии» со времен Второй мировой и назвав помощь Донбассу «главной целью» спецоперации на Украине.

По мнению главы государства, однополярный мир скоро перестанет существовать, так как Запад «не способен единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать». «Теперь этот исторический период безраздельного доминирования Запада в мировых делах завершается. Уходит в прошлое однополярный мир», — подчеркнул политик.

«Говоря словами классика, ситуация в известной степени революционная. «Верхи не могут, а низы не хотят так жить». Такое положение вещей чревато глобальными конфликтами или целой цепью конфликтов, что представляет угрозу для человечества, в том числе и для самого Запада», — добавил Путин.

Сам президент, по его словам, ассоциирует себя с «низами», а не с «верхами», так как «вырос в рабочей семье».

«Конечно, я всегда очень тонко чувствую, слава Богу, до последнего времени это было и есть, надеюсь, сохранится очень тонкое чувство, пульс того, чем живет рядовой человек», — указал он.

Путин отметил, что попытки государств Запада «загнать другие страны под один шаблон» объективно обречены, так как «мир по своей природе многообразен».

«Сегодня абсолютное большинство мирового сообщества как раз и требует демократии в международных делах, не принимает любые формы авторитарного диктата отдельных стран или групп государств. Что это как не прямое применение принципов народовластия на уровне международных отношений?» — заявил глава государства.

«Западные идеологи и политики много лет говорили и твердили всему миру: «Демократии нет альтернативы». Правда, речь они вели именно о западной, так называемой либеральной модели демократии. Все остальные варианты и формы народовластия они с презрением и — хочу это подчеркнуть — через губу, высокомерно отвергали», — резюмировал российский лидер.

«Жить дружно»

При всем при этом Россия не считает себя врагом Запада и ранее предлагала ему «жить дружно», но получила отказ.

«В нынешних условиях жесткого конфликта — скажу прямо некоторые вещи — Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, никогда не считала и не считает себя врагом Запада», — указал Путин.

По мнению главы государства, существует два Запада: первый придерживается традиционных, прежде всего, христианских ценностей, свободы, патриотизма, богатейшей культуры и «в чем-то близок россиянам, имеет общие, еще античные корни», а второй «агрессивный, космополитичный, неоколониальный, выступающий как орудие неолиберальных идей». «Именно с диктатом этого Запада Россия, конечно же, никогда не смирится», — подчеркнул он.

Ядерный удар

Путин также подчеркнул, что России не нужен ядерный удар, «в нем нет никакого смысла — ни политического, ни военного». При этом пока ядерное оружие существует, «всегда есть опасность его использования». Сегодняшняя «возня вокруг ядерных угроз и возможного применения ядерного оружия» обусловлена тем, что Запад пытается надавить на нейтральные или дружественные для РФ страны, чтобы «всем вместе противостоять России».

«Провокации с ядерным оружием, нагнетание самого тезиса о возможном применении ядерного оружия со стороны России используются именно для достижения этой цели — повлиять на наших друзей, на наших союзников, повлиять на нейтральные государства и сказать им: смотрите, кого вы поддерживаете, какая Россия страшная страна, не надо ее больше поддерживать, не надо с ней сотрудничать, не надо у нее ничего закупать и ничего ей продавать», — сказал президент.

Он особо подчеркнул, что Москва неслучайно обнародовала данные спецслужб о подготовке Киевом провокации с «грязной бомбой». «Загрузили в «Точку-У» или куда-нибудь в другой, подорвали где-нибудь это устройство, сказали, что это Россия сделала — нанесла ядерный удар. Но нам не нужно этого делать. У нас смысла нет никакого — ни политического, ни военного», — подытожил политик.

Переворот 2014-го

Путин также выразил уверенность, что за переворотом на Украине в 2014 году стоял Запад. Смена власти в стране нужна была для того, чтобы «показать, кто в доме хозяин» и приказать всем «сидеть на попе ровно и не крякать».

«По-другому я просто не могу объяснить эти действия», — признался российский лидер.

«В 2014 году зачем надо было проводить на Украине госпереворот? Янукович фактически отказался от власти, согласился провести досрочные выборы, ясно было — Виктор Федорович на меня не обидится, — у него было мало шансов, если они вообще были. И зачем надо было в этих условиях проводить кровавый антиконституционный переворот?» — сказал президент.

Помощь Донбассу

Главной целью спецоперации на Украине Путин назвал помощь Донбассу, однако конкретных планов Генерального штаба не раскрыл.

«Я изначально говорил прямо в день начала операции: самое главное для нас — это помощь Донбассу. Я уже упоминал об этом, если бы мы действовали иначе, мы не смогли бы там с двух сторон вокруг Донбасса разместить наши вооруженные силы», — сказал политик.

«А что конкретно планирует Генеральный штаб, это уже я знаю, конечно, но мне кажется, что это не тот случай, когда нужно в деталях об этом разговаривать», — добавил он.

При этом глава государства отчасти согласился с трактовкой СВО как «гражданской войны», так как русские и украинцы «являются одним народом».

«Отчасти — да, но мы оказались в разных государствах, к сожалению, в силу целого ряда причин», — ответил он на соответствующий вопрос ведущего форума.

Путин уточнил, что не изменил своего мнения о том, что русские и украинцы — один народ. «А как можно это изменить? Это факт. Это исторический факт», — сказал он.

Раздел русских и украинцев начал происходить в XIX веке, что, по мнению президента, очень поддерживалось прежде всего Западом. «Конечно, в части этого населения это культивировалось, кому-то это начало нравиться: особенности свои есть исторические и языковые. Конечно, это начали использовать именно с этой целью — «разделяй и властвуй», — резюмировал Путин.