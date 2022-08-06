Военная операция РФ на Украине. День 164-й

Несколько погибших в СИЗО в ДНР «азовцев» должны были предстать перед судом. Показания убитых боевиков будут использованы в рамках рассмотрения других уголовных дел, сообщили в следственных органах республики — ТАСС.
Больше половины граждан Финляндии выступает за прекращение выдачи въездных виз россиянам — такие данные следуют из опроса, проведенного финским изданием Yle.
Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении морского пехотинца ВСУ Антона Байдракова, обвиняемого в совершении ряда особо тяжких преступлений — РИА «Новости».
ВСУ выпустили по населенным пунктам ДНР более 20 снарядов калибра 122 мм и 155 мм, а также семь реактивных снарядов, сообщили в представительстве республики. По его данным, после 06:00 по поселку Гольмовский выпущено шесть снарядов калибра 122 мм и 10 - калибра 155 мм. Еще пять снарядов натовского калибра выпущено по населенному пункту Металлист и два - по Доломитному, передает ТАСС.
Посольство Латвии больше не принимает заявления на визы от граждан России. Как сообщается на сайте дипмиссии, это сделано «в связи с международной ситуацией».
C 1 августа было приостановлено соглашение об упрощении взаимных поездок между жителями приграничных районов двух стран. А граждан, въезжающих в Латвию из РФ, обязали подписывать документ об осуждении спецоперации на Украине. Россия выражала свой протест на этот счет.
Пять мирных жителей погибли, еще 31 человек получил ранения в ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ за минувшие сутки, сообщили в Штабе территориальной обороны республики.
Председатель комитета Совета Федерации Российской Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас утверждает, что после конфискации российской собственности Украина не может считаться безопасной для транзита энергоносителей.
Россия направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу сведения об ударе по территории Запорожской АЭС со стороны ВСУ — Дмитрий Полянский.
Группировка ПВО в Запорожской области Украины усиливается после обстрелов территории АЭС со стороны ВСУ, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов — ТАСС.
ВСУ в субботу выпустили по Донецку пять реактивных снарядов из РСЗО «Ураган», способных нести кассеты с противопехотными минами, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Россия доставит международных экспертов и журналистов на место удара украинской стороной по СИЗО в Еленовке в ДНР — Дмитрий Полянский.
«Украина не готова вести серьезные переговоры об урегулировании, выдвигаемые ею условия смешны», — утверждает первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Американский правозащитник Аджаму Барака считает, что организация Amnesty International в своем докладе якобы раскрыла факты о ВСУ, о которых предпочитают умалчивать западные СМИ — ТАСС.