Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Смоленске мужчина украл телевизор и микроволновку из съемной квартиры 09:05
Названы два продукта, которые опасно употреблять после 60 лет 09:05
В ДНР заявили, что ВФУ нанесли ракетный удар по Донецку 09:03
Три человека погибли в ночном ДТП с грузовиком в Саратове 08:58
Боец Монсон рассказал о планах провести последний поединок в карьере 08:55
В Китае раскритиковали США за повторение «одних и тех же ошибок» с Тайванем 08:50
Защита депутата Госдумы Белоусова обжаловала приговор, розыск и его арест 08:50
СК завершил расследование дела свердловской банды, основанной депутатом Виноградовым 08:40
Врач назвал распространенные причины отравлений в отпуске 08:36
В ДНР будут судить обвиняемого в убийстве заложницы морпеха ВСУ 08:34
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Политика

Военная операция РФ на Украине. День 164-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 164-й день

close
100%
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции

Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции

Валентин Капустин/РИА «Новости»
ВСУ в субботу выпустили по Донецку пять реактивных снарядов из РСЗО «Ураган», способных нести кассеты с противопехотными минами, сообщили в представительстве ДНР. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас утверждает, что после конфискации российской собственности Украина не может считаться безопасной для транзита энергоносителей. Россия направила генсеку ООН Антониу Гутерришу сведения об ударе по территории Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Группировка ПВО в Запорожской области Украины усиливается. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
08:59

Несколько погибших в СИЗО в ДНР «азовцев» должны были предстать перед судом. Показания убитых боевиков будут использованы в рамках рассмотрения других уголовных дел, сообщили в следственных органах республики — ТАСС.

08:54

Больше половины граждан Финляндии выступает за прекращение выдачи въездных виз россиянам — такие данные следуют из опроса, проведенного финским изданием Yle.

08:53

08:52

Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении морского пехотинца ВСУ Антона Байдракова, обвиняемого в совершении ряда особо тяжких преступлений — РИА «Новости».

08:48

08:47

ВСУ выпустили по населенным пунктам ДНР более 20 снарядов калибра 122 мм и 155 мм, а также семь реактивных снарядов, сообщили в представительстве республики. По его данным, после 06:00 по поселку Гольмовский выпущено шесть снарядов калибра 122 мм и 10 - калибра 155 мм. Еще пять снарядов натовского калибра выпущено по населенному пункту Металлист и два - по Доломитному, передает ТАСС.

08:45

Посольство Латвии больше не принимает заявления на визы от граждан России. Как сообщается на сайте дипмиссии, это сделано «в связи с международной ситуацией».

C 1 августа было приостановлено соглашение об упрощении взаимных поездок между жителями приграничных районов двух стран. А граждан, въезжающих в Латвию из РФ, обязали подписывать документ об осуждении спецоперации на Украине. Россия выражала свой протест на этот счет.

08:40

«Ромир»: индекс экономической уверенности россиян вырос.

08:33

Пять мирных жителей погибли, еще 31 человек получил ранения в ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ за минувшие сутки, сообщили в Штабе территориальной обороны республики.

08:21

Председатель комитета Совета Федерации Российской Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас утверждает, что после конфискации российской собственности Украина не может считаться безопасной для транзита энергоносителей.

08:15

08:11

08:09

08:07

08:06

Россия направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу сведения об ударе по территории Запорожской АЭС со стороны ВСУ — Дмитрий Полянский.

08:05

Группировка ПВО в Запорожской области Украины усиливается после обстрелов территории АЭС со стороны ВСУ, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов — ТАСС.

08:04

ВСУ в субботу выпустили по Донецку пять реактивных снарядов из РСЗО «Ураган», способных нести кассеты с противопехотными минами, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

08:03

Россия доставит международных экспертов и журналистов на место удара украинской стороной по СИЗО в Еленовке в ДНР — Дмитрий Полянский.

08:02

«Украина не готова вести серьезные переговоры об урегулировании, выдвигаемые ею условия смешны», — утверждает первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

08:01

Американский правозащитник Аджаму Барака считает, что организация Amnesty International в своем докладе якобы раскрыла факты о ВСУ, о которых предпочитают умалчивать западные СМИ — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 164-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Священники, летчики и шпионы: самые громкие обмены Москвы и Вашингтона
Как Россия и СССР обменивались заключенными с США
Тест: отличи настоящее членистоногое от вымышленного
Каких животных не бывает?
«Кто угрожает, будет уничтожен». Израиль и «Исламский джихад*» обменялись ударами
Территория Израиля подверглась удару 80 ракет со стороны сектора Газа
Politico: военные КНР игнорируют попытки США связаться с ними на фоне ситуации у Тайваня
Мэр Хиросимы Мацуи упомянул Толстого на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки
Показания погибших в СИЗО в ДНР 20 бойцов «Азова*» используют в других уголовных делах
Бросившая в мэра ботинок жительница Углегорска сообщила, что дело против нее прекращено
Новости и материалы
В Смоленске мужчина украл телевизор и микроволновку из съемной квартиры
Названы два продукта, которые опасно употреблять после 60 лет
В ДНР заявили, что ВФУ нанесли ракетный удар по Донецку
Три человека погибли в ночном ДТП с грузовиком в Саратове
Боец Монсон рассказал о планах провести последний поединок в карьере
В Китае раскритиковали США за повторение «одних и тех же ошибок» с Тайванем
Защита депутата Госдумы Белоусова обжаловала приговор, розыск и его арест
СК завершил расследование дела свердловской банды, основанной депутатом Виноградовым
Врач назвал распространенные причины отравлений в отпуске
В ДНР будут судить обвиняемого в убийстве заложницы морпеха ВСУ
Американская актриса Энн Хеч устроила два ДТП с пожаром в Калифорнии
«Бавария» обновила рекорд немецкой бундеслиги в стартовом матче сезона
NHK: в Японии выявлен третий инфицированный оспой обезьян, мужчина служит на базе США
Российский программист создал фотопортрет Джека Потрошителя
В Чувашии школьник угнал мопед отца и сбил пятилетнего мальчика
В хакерской атаке на соцсеть для программистов GitHub появился «русский» след
Франция создала штаб для борьбы с рекордной засухой
В Москве раскрыто убийство мужчины, совершенное в 1996 году
Все новости
Распродают остатки: какие автомарки могут скоро свернуть работу в России
Автоэксперты назвали компании, которые вскоре уйдут с российского рынка
«Нельзя игнорировать Россию». О чем Путин и Эрдоган разговаривали в Сочи
Встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи продлилась более четырех часов
«Будет как в Чернобыле». Москва просит ООН уговорить Киев не стрелять по Запорожской АЭС
Минобороны рассказало о последствиях трех ударов ВСУ по Запорожской АЭС и Энергодару
«Если начнется война – Китай победит Тайвань. Потери будут огромными»
Капитан 1 ранга Василий Дандыкин предрек Китаю «большие потери» в случае войны с Тайванем
«С утра он был в сознании». Главу Херсона срочно отправили на лечение в Москву
Глава Херсонской области Сальдо будет госпитализирован в московский НИИ Склифосовского
Иностранным энергокомпаниям запретили уходить из России
Путин подписал указ о мерах в сфере финансов и ТЭК после недружественных действий стран
Привет Пелоси. Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня
Удачный бросок: кинувшей в мэра ботинок жительнице Углегорска выделили жилье
Бросившей ботинок в мэра Углегорска женщине выделили двухкомнатную квартиру в течение суток
Запад намерен продолжать колониальный грабеж России: не пора ли прекратить?
Экономист Михаил Делягин высказался о схожести действий BP и ExxonMobil
«Дорогой друг Ван И»: о чем договорились Лавров и глава МИД Китая
Китай предложил России действовать сообща после визита Пелоси на Тайвань
«Обставлено как похищение»: россиянина Винника экстрадировали в США из Греции
Винника перевезли из Греции в США, там ему грозит 55 лет тюрьмы
«Я думала, еду на море, а приехала в огромный общественный туалет на уринотерапию»
Воспитатель из Калуги пожаловалась на кошмары отдыха с чужими детьми и их родителями
Укусила гадюка, ударила молния: знаете ли вы азы первой помощи
Узнайте, будете ли вы полезны, если рядом случится беда
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть