«Я напомнил Путину, что мы можем провести его встречу с Зеленским»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Сочи со встречи с российским коллегой Владимиром Путиным рассказал журналистам, что они обсудили. По словам Эрдогана, он вновь предложил Путину организовать встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции. Кроме того, президенты поговорили о переходе на торговлю в рублях и применение в Турции карты «Мир». Что еще рассказал Эрдоган журналистам – в материале «Газеты.Ru».

Встреча с Зеленским

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил президенту Владимиру Путину провести его встречу с Владимиром Зеленским, «несмотря на трудности на местах».

«Я также твердо убежден в том, что украинский кризис будет урегулирован за столом переговоров. Я еще раз напомнил господину Путину, что мы можем провести его встречу с господином Зеленским. Мы будем продолжать развивать наш диалог с нашим черноморским соседом, Россией, во всех областях, чтобы внести свой вклад в региональный и глобальный мир», — сказал турецкий лидер.

Он подчеркнул, что «молит Бога», чтобы встречи в Сочи были полезными.

Торговля в рублях и карты «Мир»

Эрдоган рассказал, что договорился с Путиным «по рублю как (денежной) единице в торговле. По его мнению, торговля в рублях «станет серьезным источником доходов для Турции и России».

«К тому же есть карта «Мир». В настоящее время ее принимают пять наших банков. Есть очень серьезные подвижки в этом вопросе, что в конечном счете улучшит условия пребывания туристов, приезжающих из России. Они смогут совершать покупки, оплачивать отели», — отметил президент Турции.

По его словам, страны также подтвердили планы выведения двусторонней торговли в год до $100 млрд. Для этого они хотят «развивать сотрудничество во всех областях, включая энергетику, торговлю, туризм, сельское хозяйство». По мнению Эрдогана, это позволит сделать торговлю двух государств «более сбалансированной».

Он добавил, что министр торговли Мехмет Муш подписал с вице-премьером России Александром Новаком меморандум – «дорожную карту» торгово-экономических отношений между двумя странами.

«Наши двери открыты для всех. Кто хочет инвестировать в нашу страну, мы оказываем им всяческую поддержку. Потому что Турция является самой важной открытой дверью для свободной рыночной экономики не только в этих последних событиях, но и в мире», — подчеркнул турецкий президент.

Визит на «Аккую»

Эрдоган также рассказал журналистам, что на следующей неделе намерен посетить АЭС «Аккую».

«Мы (власти Турции) говорили, АЭС «Аккую» имеет особое значение в энергетической стратегии нашей страны. Наша цель по вводу в эксплуатацию первого реактора «Аккую» в 2023 году сохраняется», — сказал он.

По его словам, он еще раз обсудил эти вопросы с Путиным. Эрдоган пообещал, что будет «лично следить за работами в «Аккую», а после расскажет президенту России о ситуации там.

Согласно открытым источникам, АЭС «Аккую» сооружается по российскому проекту, включающему в себя строительство и ввод в эксплуатацию четырех энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200. Соглашение о строительстве станции было подписано в мае 2010 года. Ожидается что станция будет выдавать 10% энергии от общих нужд Турции.

Сирийский вопрос и встреча ШОС

Эрдоган считает, что Путин придерживается справедливого подхода к Турции по сирийскому вопросу.

«Он особо заявляет, что всегда будет с нами в борьбе с терроризмом. У него такой подход: «Было бы гораздо точнее, если бы вы предпочитали решать их как можно больше вместе с режимом». Мы говорим, что наша разведывательная организация уже занимается этими вопросами с сирийской разведкой, но наши усилия направлены на то, чтобы получить результат», — пояснил президент Турции.

Он добавил, что российский президент пригласил его на встречу ШОС в Узбекистане, которая пройдет в Самарканде 15-16 сентября.

Совместное заявление

Накануне Путин и Эрдоган встретились в Сочи. Они разговаривали более четырех часов. После переговоров два президента подписали совместное заявление.

«Несмотря на текущие региональные и глобальные вызовы, лидеры подтвердили общую волю к дальнейшему развитию российско-турецких отношений на основе уважения, признания взаимных интересов и в соответствии со своими международными обязательствами», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Президенты также договорились «наращивать объем двусторонней торговли», «идти навстречу ожиданиям противоположной стороны в областях экономики и энергетики» и «предпринять конкретные шаги» для наращивания взаимодействия по вопросам, остающимся на повестке обеих стран: в сфере транспорта, торговли, сельского хозяйства, промышленности, финансов, туризма и строительства.

«Лидеры признали важную роль конструктивных отношений двух стран в заключении Инициативы о безопасном вывозе зерна из украинских портов. Акцентирована необходимость обеспечить полное выполнение Стамбульской пакетной сделки в соответствии с ее духом и буквой, включая беспрепятственный экспорт российских зерна, удобрений и сырья для их производства», — говорится в тексте коммюнике.

Главы государств также обсудили ситуацию в Сирии. Они обозначили «важность сохранения политического единства и территориальной целостности Сирии» и «подтвердили решимость действовать сообща» в вопросах борьбы с террористическими организациями.

«Заявлена твердая приверженность суверенитету, территориальной целостности и национальному единству Ливии. Стороны обозначили важность проведения свободных, справедливых и заслуживающих доверия выборов на основе максимально широкого консенсуса и вновь подтвердили свою поддержку продолжающемуся политическому процессу, основанному на главенствующей роли самих ливийцев и под их руководством», — отмечается в документе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил РИА «Новости», что Путин и Эрдоган не обсуждали вопросы возможного производства в России или закупку у Турции беспилотников Bayraktar.