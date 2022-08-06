«У ВСУ нет техники для контрнаступления. Но попробовать они могут»

Украине не хватает вооружения и военной техники для контрнаступления в 2022 году, в том числе на херсонском направлении. Об этом сообщила британская газета The Financial Times. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок оценил наступательный потенциал украинской армии.

«Мы не рассчитываем получить достаточно возможностей, чтобы спланировать какое-либо решительное контрнаступление на этот год. У украинской армии нет и 30% того, что необходимо для ведения боевых действий. Наши основные планы будут уже в следующем году, когда будут накоплены запасы вооружения», – передает Financial Times слова украинского чиновника, чье имя не называется.

Однако дело не только в наличии/отсутствии оружия. О контрнаступлении («контрнаступе», как говорят на Украине) на Херсонском направлении представители военно-политических кругов и экспертное сообщество Украины говорят уже на протяжении нескольких месяцев.

С точки зрения военного искусства, разгром прорвавшихся группировок противника (Вооруженных сил России в данном случае) должен быть осуществлен путем проведения ВСУ как минимум стратегического контрудара. Именно он обычно проводится с целью разгрома наиболее опасной прорвавшейся группировки противника и восстановления утраченного положения на отдельных направлениях.

Важнейшее значение для успешного проведения стратегического контрудара, согласно канонам оперативного искусства, имеют скрытность его подготовки, внезапность нанесения, создание решающего превосходства над противником на избранных направлениях, решительность действий.

Сказать, что именно этими теоретическими положениями сегодня руководствуются украинские военные и политики, было бы категорически неверным. Они трубят о своих замыслах буквально «из каждого утюга». С одной стороны, подобные действия можно было бы посчитать крупной ошибкой, с другой стороны, нельзя до конца исключать, что во всем этом есть элемент оперативной маскировки.

Помимо всего прочего, перед нанесением контрудара ВСУ необходимо обеспечить надежное огневое поражение противника, а также принять меры по защите выдвигающихся и развертывающихся войск от ударов авиации противника.

Имеющимися в распоряжении ВСУ «Хаймарсами» и «Цезарями» (несмотря на их весьма высокие ТТХ) ввиду их малочисленности добиться выполнения подобных задач маловероятно. А по факту: для успешного осуществления контрудара ВСУ требуется несколько реактивных артиллерийских бригад (по 50 боевых машин «Хаймарс» и М270) и еще больше самоходных артиллерийских полков, оснащенных орудиями типа PzH2000.

Построение группировок ВСУ при гипотетическом контрударе должно обеспечить нанесение наиболее мощного первоначального удара по противнику, а также развитие наступления на всю глубину контрудара. Для этого необходимо иметь достаточно сильный первый эшелон с включением в его состав большей части имеющихся в распоряжении ВСУ танковых объединений и соединений. Однако достаточных сил и средств для этого в распоряжении командования ВСУ на данном этапе попросту нет.

А требуется, как минимум, три-четыре танковые бригады (оснащенных танками «Абрамс», «Леопард», «Леклерк») и 4-5 механизированные бригады (на БМП «Брэдли» и «Мардер»). Пока у ВСУ нет ни первого, ни второго. И непонятно, когда по срокам это может стать реальностью.

Перед началом контрудара вооруженным силам Украины хорошо бы нанести серию мощных авиационных ударов по объектам и войскам противника и хотя бы на время (и хотя бы на Херсонском направлении) завоевать господство в воздухе. Для этого требуется как минимум 100-120 многофункциональных истребителей типа F-16.

Плюс необходимо выделение соответствующего летного ресурса, обеспеченного авиационным топливом и авиационными средствами поражения (речь в данном случае идет о количестве боевых вылетов, выделяемых на проведение контрудара). Подобные силы и средства в самом лучшем случае окажутся в распоряжении украинского руководства не ранее, чем через 6-9 месяцев (а то и больше).

Подводим черту. Преждевременное нанесение вооруженными силами Украины контрудара, когда противник (ВС РФ) еще не ослаблен, не может привести Киев к решительному результату.

Скорее всего, дело закончится разгромом контрударной группировки ВСУ. Именно такова сейчас обстановка на линии боевого соприкосновения. Это, однако, не означает, что локальный попытки «контрбросков» ВСУ не будут предпринимать. У Киева нет техники для контрнаступления. Но попробовать они могут.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).