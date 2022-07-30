Военная операция РФ на Украине. День 157-й

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С начала спецоперации России на Украине страны ЕС вдвое сократили закупки российского газа, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов).

«Если до начала войны доля российских энергоносителей в ЕС составляла 40%, то сейчас она опустилась до 20%».

Вместе с тем он подчеркнул, что от европейской экономики невозможно требовать «прекратить закупки газа за одну ночь».

Боррель также отметил, что с конца этого года ЕС планирует отказаться от нефти из России — сейчас страны в процессе прекращения закупок газа.