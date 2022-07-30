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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 157-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 157-й день

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Военнослужащий на территории Углегорской ТЭС в Светлодарске, поврежденной в результате обстрелов

Военнослужащий на территории Углегорской ТЭС в Светлодарске, поврежденной в результате обстрелов

Александр Река/ТАСС
Село Ломаковка в Брянской области попало под обстрел, несколько домов и электрическая подстанция повреждены. Украина отказалась принять новую главу МИД Бельгии Аджи Лябиб из-за того, что в прошлом году она побывала в Крыму. Пентагон считает, что если удар по СИЗО в Еленовке нанесли ВСУ, то это было случайно. США приняли более 100 тыс. украинцев за последние пять месяцев. «Газета.Ru» следит за развитием событий.
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8:14

Минобороны показало танковые экипажи 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР в действии:

8:10

С начала спецоперации России на Украине страны ЕС вдвое сократили закупки российского газа, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов).

«Если до начала войны доля российских энергоносителей в ЕС составляла 40%, то сейчас она опустилась до 20%».

Вместе с тем он подчеркнул, что от европейской экономики невозможно требовать «прекратить закупки газа за одну ночь».

Боррель также отметил, что с конца этого года ЕС планирует отказаться от нефти из России — сейчас страны в процессе прекращения закупок газа.

8:03

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает вести хронику событий спецоперации России на Украине.

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