«Был откровенный и прямой разговор»: Блинкен рассказал о переговорах с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обсудил с главой российского МИД Сергеем Лавровым предложение об обмене заключенными. Стороны могут перейти в режим «тихой дипломатии» — без спекуляций и информационных вбросов.

В ходе телефонных переговоров, инициированных американской стороной, обсуждался не только обмен заключенными, но и ситуация на Украине, в ходе которой Лавров изложил Блинкену детали продуктовой сделки. Также стороны обсудили российско-американские отношения, «остро нуждающиеся в нормализации» и ход спецоперации ВС РФ на Украине.

27 июля Блинкен заявил, что планирует провести разговор с Лавровым. Американская сторона направила соответствующую просьбу в МИД РФ.

«У нас был откровенный и прямой разговор. Я настаивал на том, чтобы Кремль принял наше предложение об освобождении Пола Уилана и Бриттни Грайнер», — сказал Блинкен.

Блинкен отказался уточнять реакцию Москвы.

Реакция Москвы

В сообщении на сайте МИД России говорится, что стороны обсудили обмен заключенных. Лавров предложил Блинкену вернуться в режим профессионального диалога без спекулятивных информационных вбросов и перейти к «тихой дипломатии».

Также стороны обменялись мнениями о двусторонних отношениях, которые «остро нуждаются в нормализации».

Украинская проблематика

Также Лавров изложил Блинкену детали стамбульских соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского продовольствия из черноморских портов.

«Министр особо отметил, что ситуация осложняется американскими санкциями, а обещания США предоставить соответствующие изъятия для российских продовольственных поставок пока не реализуются. Указано на неприемлемость использования «коллективным Западом» этой проблемы в своих геополитических интересах», — говорится в сообщении на сайте МИД.

Также Лавров обратил внимание Блинке на то, что поставки западных вооружений Киеву, которое применяется против мирного населения, лишь затягивают конфликт и умножают жертвы, а также «продлевают агонию режима в Киеве».

Также стороны обсудили российскую спецоперацию на Украине. Лавров заявил Блинкену, что все ее цели и задачи будут полностью выполнены.

Суть зерновой сделки

22 июля Россия подписала с ООН и Турцией документы о «продуктовой сделке» — снятии ограничений на поставку российских сельхозпродуктов и удобрений на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна из черноморских портов. Отдельно свою часть соглашения подписала Украина с Турцией и ООН. Срок соглашения рассчитан на 120 дней с возможностью продления. В случае, если стороны решат прекратить действия договора, они должны уведомить друг друга за три месяца до предполагаемой даты.

Урегулировать возможные инциденты будет совместный координационный центр в Стамбул, который должен заработать в августе. В ООН рассчитывают, что из украинских портов можно будет вывозить до пяти миллионов тонн зерна в месяц.

Российская сторона заключила два документа. Первый — меморандум — предполагает участие ООН по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, второй – определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Киеву. Сделка предполагает вывоз украинской сельхозпродукции из Одессы, Черноморска и Южного.

Суда, идущие на Украину, будут досматривать на наличие оружия представители России, Украины, Турции и Организации объединенных наций. Безопасность маршрутов будут обеспечивать минные тральщики, полноценного разминирования украинских территориальных вод не предполагается.

Москва и Киев, согласно документам, договорились не атаковать суда, идущие с Украины с сельхозпродукцией.

Обмен заключенными

Сообщалось, что американская сторона намерена обменять российского предпринимателя Виктора Бута, который находится в заключении в США на баскетболистку Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

Бута арестовали в 2008 году в Таиланде и экстрадировали в США в 2010 году. Суд в Нью-Йорке в 2012 году огласил приговор предпринимателю по обвинениям в торговле оружием. Его осудили на 25 лет по ряду пунктов, в том числе за сговор с целью убийства граждан США, в том числе должностных лиц, за сговор с целью продажи ракет и сговор с целью поддержки терроризма через сотрудничество с колумбийской повстанческой группировкой ФАРК. Прокуратура требовала приговорить Бута к пожизненному лишению свободы. При отсутствии весомых причин для освобождения Виктор Бут должен выйти из тюрьмы 19 августа 2029 года.

Грайнер задержали в московском аэропорту Шереметьево из-за обнаруженных электронных сигарет с гашишным маслом, которое запрещено в России. Спортсменку обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.2 ст. 229.1, ч.1 ст. 228 Уголовного Кодекса РФ (контрабанда и хранение наркотиков). В ходе слушания в Химкинском суде 27 июля она заявила, что использовала найденную у нее медицинскую марихуану с разрешения врачей и не имела намерений нарушать российское законодательство.

Уилана, работавшего в компании по производству запчастей для автомобилей BorgWarner, задержали 28 декабря 2018 года в номере отеля «Метрополь», где он получил флеш-карту, на которой был засекреченный список лиц, в который, в том числе, попали сотрудники отечественных спецслужб. В отношении американца завели уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж), предполагающее до 20 лет лишения свободы. 15 июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима по статье о шпионаже.