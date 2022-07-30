«Я ненавижу русских!»: норвежский дипломат закатила скандал в мурманском отеле

Сотрудница консульства Норвегии в России Элисабет Эллингсен поссорилась с администрацией отеля в Мурманске из-за уборки номера и заявила, что ненавидит русских. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала поведение дипломата проявлением национализма, а также сообщила, что ведомство прорабатывает варианты реакции на «этот возмутительный акт ненависти». Норвежский МИД выразил сожаление по поводу инцидента и заверил, что слова Эллингсен не отражают официальной позиции Осло.

МИД Норвегии выразил сожаление в связи с инцидентом с сотрудницей норвежского консульства Элисабет Эллингсен, которая поссорилась с сотрудниками отеля в Мурманске и заявила, что ненавидит русских.

«Министерство иностранных дел глубоко сожалеет об этом инциденте. Выраженные чувства никоим образом не отражают норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русскому народу», — заявила представитель пресс-службы МИД Норвегии Тува Ронес Богснес.

Министерство пообещало разобраться в ситуации и принять меры.

Что произошло

Утром 30 июля Telegram-канал Mash опубликовал запись с камеры видеонаблюдения, на которой Эллингсен в фойе мурманского отеля Azimut в беседе с администрацией гостиницы возмущается качеством предоставляемых услуг, при этом выкрикивая нецензурные фразы в адрес сотрудников.

Mash указывает, что поводом для конфликта стала просьба менеджеров отеля подождать, пока горничная закончит уборку в номере. При этом ей отказались предоставить другую комнату.

«Я ненавижу русских», — сказала Эллингсен и заявила, что будет требовать ключ от номера, пока ей его не предоставят.

«Как же отвратительно. И как вы решаете, что комната чистая? Знаете, я привыкла к чистым номерам, я из Скандинавии. Я не какая-то там русская женщина, которая просто убирается как попало. Это не уборка. Я вообще смогу спать в этой кровати?» — возмущалась дипломат.

Она вновь потребовала дать ей ключ и заявила, что будет «стоять у двери и смотреть», как горничная убирается.

«Знаете, я считаю, что этот отель — позорище и вы все тоже позорище», — сказала Эллингсен.

По данным Mash, полиция начала проверку ее высказываний. Дипломату грозит уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды (ст. 282 УК).

В гостиничной сети Azimut Hotels, которой принадлежит мурманский отель, дали комментарий изданию РБК по проводу произошедшего. Там заявили, что уважают «возможность гостей выражать свое мнение», но считают, что «недопустимо унижать человека и унижать достоинство людей по любому признаку».

Реакция МИД России

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала поведение Эллингсен проявлением ненависти и национализма.

«В выборе лексики представитель иностранного государства себя не сдерживала, обнажив составляющую ее злобу», — сказала Захарова.

По ее мнению, в словах Эллингсен «явно прозвучала ненависть к одной национальности и нескрываемое национальное превосходство».

«В МИД России прорабатываются варианты реакции на этот возмутительный акт ненависти, национализма и ксенофобии. Если только нас не опередит МИД Норвегии. Что было бы правильно», — добавила Захарова.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, комментируя поведение сотрудницы норвежского консульства, заявил, что русофобию в России никто не потерпит.

«Пусть все, кто ненавидит русских, катятся к черту», — заявил глава региона.

Депутат Госдумы от Мурманской области Татьяна Кусайко в интервью порталу «Подъем» выразила уверенность, что на уровне МИД будут приняты правильные меры в отношении дипломата.

«Если представитель западной страны, находящийся в России, в Мурманской области, позволяет себе такого рода высказывания, это говорит о культуре и воспитанности. К сожалению, это какие-то недалекие взгляды. Я не думаю, что там, где находилась эта странная женщина, было грязно», – заявила депутат.

Элисабет Эллингсен работает в консульстве с 2019 года. Кроме того, она работала в Мурманске в 2007-2008 годах в визовом отделе.

Когда было сделано видео с ней, неизвестно. Норвежское консульство в Мурманске с 1 июля не предоставляет услуги гражданам. Россияне могут обратиться в генконсульства в Москве и Санкт-Петербурге.

Причиной для закрытия генконсульства стало сворачивание программ приграничного сотрудничества и совместных проектов. Как ранее пояснили в МИД Норвегии, в условиях практически полного отсутствия деятельности продолжать работу как обычно не имеет смысла.