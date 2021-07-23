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Политика

Список иноагентов вырос вдвое за полгода

Минюст внес The Insider в реестр иноагентов

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Сергей Карпов/ТАСС
Еще одно издание, специализирующееся на журналистских расследованиях, признали в России средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента. По мнению расследователей, власти хотят ввести в стране «запрет на профессию». В реестре иноагентов теперь числятся 16 организаций и 18 человек — с начала 2021 года он увеличился в два раза.

Министерство юстиции РФ расширило список средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. В перечень включена латвийская компания The Insider SIA, являющаяся администратором сайта онлайн-издания The Insider. Об этом в пятницу, 23 июля, сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, к числу иноагентов Минюст отнес пятерых журналистов «Открытых медиа», ранее работавших в издании «Проект»: Михаила Рубина, Софью Гройсман, Илью Рождественского, Юлию Апухтину и Алексея Постернака.

Сам же «Проект медиа» министерство внесло в перечень иностранных организаций, чья деятельность признана нежелательной в России. Как пояснили в ведомстве, Project Media, Inc. (США) внесена в этот список на основании решения заместителя Генпрокурора от 15 июля. Тогда Генпрокуратура объявила, что деятельность этой организации «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России», и признала ее нежелательной на территории страны.

«Запрет на профессию»

«Минюст меня ни о чем специально не извещал. Обжалую, разумеется», — приводит РБК комментарий Ильи Рождественского.

В свою очередь, Михаил Рубин отметил, что «морально к этому готовился». «Прекрасно понимаю, что так или иначе всех журналистов, которые имели отношение к «Проекту», и вообще всех независимых журналистов России власти хотят признать иностранными агентами, нежелательными организациями. Власть хочет добиться того, чтобы в России вообще не было независимых журналистов, она хочет их выдавить из страны, ввести запрет на профессию», — указал он.

Чем известен The Insider

The Insider — интернет-издание, специализирующееся на журналистских расследованиях, фактчекинге и политической аналитике, отмечается на его сайте. Редакция располагается в Риге, главный редактор — Андрис Янсонс.

«Материалы The Insider получили множество международных наград, в том числе премию «Инновацию» от Совета Европы (2018), а также The European Press Prize (2019), Free Media Award (2019) и многие другие. Важным источником финансирования The Insider являются регулярные пожертвования», — говорится на сайте издания.

15 июля Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов сразу восемь журналистов, в том числе главреда «Открытых Медиа» Юлию Ярош и главного редактора «Проекта» Романа Баданина.

На следующий день сотрудники «Проекта» сообщили, что Project Media находится в стадии ликвидации и журналисты издания не имеют финансовых отношений с этой организацией.

В Союзе журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области заявляли о намерении обратиться в Генпрокуратуру с требованием прояснить причины внесения «Проекта» в список нежелательных. «Считаем опасной и неприемлемой подобную практику внесудебной репрессии, не предполагающую никакой состязательности, возможности защиты репутации, законных интересов журналистов и их права на профессиональную деятельность, а равно – не предполагающую необходимости хоть сколько-нибудь предметно и доказательно аргументировать принимаемые соответствующими ведомствами решения», — отмечалось в заявлении союза.

Закон об иноагентах

Закон, позволяющий признавать СМИ иностранными агентами, был принят в России в 2017 году, позднее тот же статус было разрешено присваивать и физическим лицам. Все информационные материалы попавших в реестр должны сопровождаться указанием на то, что они созданы или распространяются иностранным агентом. Физические лица, признанные СМИ-иноагентами, должны маркировать свои публикации, иначе предусмотрен штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб. за каждое нарушение. Журналисты также обязаны ежеквартально предоставлять отчеты об источниках финансирования в Минюст.

По данным на 23 июля, в списке СМИ-иноагентов теперь числятся 16 организаций и 18 человек. С начала 2021 года реестр увеличился ровно вдвое: в апреле в него были включены Meduza (организация включена Минюстом в список иноагентов) и «Первое антикоррупционное СМИ», а в мае — VTimes.

Нежелательные организации

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон, который запрещает как гражданам России, так и российским организациям в любой стране мира принимать участие в работе иностранных неправительственных организаций, признанных в России нежелательными.

Генпрокуратура РФ, в частности, признала нежелательной американскую образовательную неправительственную организацию «Бард колледж». Отмечалось, что деятельность учреждения угрожает основам конституционного строя и безопасности России.

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