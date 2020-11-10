Основа для мира: Путин и Эрдоган поговорили о ситуации в Карабахе

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган высоко ценит посреднические усилия Москвы для подписания договора о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе – об этом он заявил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным вечером 10 ноября.

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По словам президента Турции, российские власти создали надежную основу для выхода на долгосрочное и всеобъемлющее урегулирование конфликта между непризнанной Нагорно-Карабахской республикой и Арменией с одной стороны, и Азербайджаном – с другой.

«Владимир Путин информировал турецкого коллегу по существу договорённостей с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, зафиксированных в трёхстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года», — сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно документу, Армения и Нагорный Карабах до 15 ноября должны передать Азербайджану Кельбаджарский район, до 20 ноября — Агдамский район и территории, удерживаемые армянской стороной в Газахском районе, до 1 декабря — Лачинский район.

За собой Армения оставляет Лачинский коридор шириной в 5 км, который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией. Стороны также договорились прекратить боевые действия и оставаться на позициях, которые были достигнуты на момент заключения соглашения.

При этом Эрдоган заявил, что Турция совместно с Россией будет осуществлять контроль за соблюдением режима прекращения огня.

Российско-турецкий наблюдательный центр будет создан в одном из районов Азербайджана, сообщил турецкий лидер.

Основу российского миротворческого контингента в зоне составят подразделения 15-ой отдельной Берлинской Краснознаменной ордена Кутузова мотострелковой Александрийской бригады.

15-я ОМСБр является единственной в ВС РФ миротворческой бригадой. Официальное наименование — войсковая часть 90600. Это формирование было создано под эгидой ООН в начале февраля 2005 года.

Формирование входит в состав 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа. Пункт постоянной дислокации — посёлок Рощинский Самарской области.

Как подчеркнул премьер-министр Армении, решение о прекращении боевых действий было принято «в результате глубокого анализа военной ситуации». Глава армянского кабмина заверил, что это «лучшее решение в сложившейся ситуации».

В свою очередь, Путин обратил внимание, что после подписания этого соглашения азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены миротворцы из РФ. Баку и Ереван также должны провести обмен пленными и телами погибших.

Соглашение по Карабаху — это главным образом заслуга Москвы. Такое мнение выразил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов, передает РИА «Новости».

По словам парламентария, это соглашение никоим образом не дезавуирует усилия Минской группы. Он напомнил, что ранее Россия, США и Франция выразили единую позицию о необходимости прекращения огня в карабахском регионе.

Сенатор не исключил, что входящая в состав НАТО Турция может по-прежнему строить планы о том, что еще можно предпринять в карабахском направлении.

Климов назвал достигнутое соглашение очень серьезным, емким и конкретным документом, который дает возможности для дальнейших политико-дипломатических шагов в плане урегулирования ситуации.

Боевые действия в Нагорном Карабахе полностью прекращены, подтвердил вскоре министр обороны Армении Давид Тоноян в интервью армянскому Общественному телевидению.

По словам министра, ситуация в регионе спокойная и контролируемая, боевые действия полностью прекращены, бывают редкие отдельные выстрелы.

Кроме того, в регионе оперативно размещаются российские миротворческие силы, они направляются из Армении в сторону Степанакерта, добавил военный.

После подписания договора в нескольких городах и сёлах Азербайджана прошли народные гуляния, сообщает «Интерфакс».

По словам очевидцев, тысячи людей вышли на улицы городов. Они скандируют лозунги «Слава азербайджанскому солдату! Карабах — Азербайджан! Слава президенту Азербайджана!».

А вот в Ереване разгорелись протесты. Они прошли возле армянского парламента и привели к тому, что от рук демонстрантов пострадал его спикер Арарат Мирзоян. Протестующие выразили категорическое несогласие с условиями мирного договора между Арменией и Азербайджаном.