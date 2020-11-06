Лукашенко попал под санкции ЕС

«Ввиду серьезности ситуации в Белоруссии, принимая во внимание продолжающиеся репрессии против представителей гражданского общества и активистов оппозиции, Александр Лукашенко и 14 других физических лиц включены в санкционный список ЕС», — говорится в новом постановлении Совета ЕС, опубликованном в Официальном журнале содружества..

Реклама

Помимо президента Белоруссии, в «черный список» были добавлены также его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, старший сын Лукашенко Виктор, который является его советником по национальной безопасности. Санкции будут применены против главы аппарата администрации президента Игоря Сергеенко, председателя КГБ Ивана Тертеля, председателя Следственного комитета Ивана Носкевича, председателя Конституционного суда Петра Миклашевича и других высокопоставленных чиновников.

Всем фигурантам списка запретят поездки в ЕС, а также заморозят их активы на территории ЕС.

По мнению доцента кафедры международных отношений на постсоветском пространстве Санкт-Петербургского государственного университета Евгения Трещенкова, эти санкции не сильно изменят политику Белоруссии.

«На политику Беларуси это вряд ли как-то повлияет, но, конечно, некоторый дискомфорт включенным в список лицам санкции могут доставить. Такие «персональные» санкции больше нужны самому Брюсселю, чтобы продемонстрировать и своим собственным гражданам, и остальному миру серьезность своего отношения», — сказал он в комментарии «Росбалту».

«Отношения к тому, что в конкретном государстве попирают те ценности, которые ЕС считает значимыми для собственного единства и целостности», — продолжил Трещенков. По мнению собеседника агентства, ЕС, вводя персональные санкции, маркирует тех, кого считает ответственным за якобы имевшую место фальсификацию результатов выборов и послевыборное насилие.

«Также это попытка как-то показать лидерам и участникам белорусского протеста, что Брюссель их поддерживает. У Александра Лукашенко большой опыт нахождения в фокусе политики изоляции со стороны Евросоюза», — указал специалист.

Он отметил, что такие же санкции вводились против властей, в том числе и Лукашенко, и до 2015-2016 годов. «Затем эти санкции Евросоюзом в отношении большинства лиц, включая самого Лукашенко, были отменены. В том числе и потому, что никакого реального влияния на белорусского президента не оказывали», — сказал он.

Трещенков напомнил, что ЕС применяет санкции против белорусских властей со 2 октября. И первоначально европейские власти не стали включать президента республики в этот «черный список». «Это было обозначено как попытка оставить пространство для диалога с белорусским руководством. Но диалога не получилось», — считает эксперт.

Первые ограничительные меры касались примерно 40 официальных лиц Белоруссии, которые, как уверены в Брюсселе, имеют отношение к «фальсификации выборов и нарушению прав человека». В ЕС тогда пояснили, что Брюссель не вводит санкции против Лукашенко, так как это подорвало бы контакты с Минском.

ЕС требовал прекращения противодействия силовиков акциям протеста, освобождения всех задержанных активистов, а также начала диалога с руководством протестного движения, отмечает ТАСС.

Акции протеста проходят в Белоруссии с 9 августа. сторонники оппозиции выступают против переизбрания Александра Лукашенко, который по заверению ЦИК страны набрал 80,1% голосов. Первые выступления были жестко подавлены, затем противодействие властей снизилось и многие демонстрации проходили в спокойной обстановке.

Но после того, как глава белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила о «народном ультиматуме», который Лукашенко не выполнил, власти республики предупредили, что будут действовать решительно и жестко в ответ на «манипуляции» протестующих.