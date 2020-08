«Заплатите сполна»: Помпео продолжает грозить РФ из-за Афганистана

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия «ответит», если сообщения о вознаграждениях боевикам движения «Талибан» (запрещено в РФ) за убийства американцев в Афганистане подтвердятся. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если русские предлагают деньги за убийство американцев или вообще людей с Запада, то придется заплатить огромную цену. Этим я поделился с министром иностранных дел Лавровым. Я знаю, что наши военные также говорили с [российскими] военачальниками», — сообщил глава Госдепа.

Помпео также подчеркнул, что Америка «не будет терпеть подобное».

Месяц назад влиятельная американская газета The New York Times опубликовала материал с утверждениями о «баунтиз» — наградах, которые «русские разведчики» якобы сулили талибам за нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Вскоре после этого газета The Washington Post заявила, что из-за якобы сговора РФ и талибов погибли «несколько» американских военных.

Президент США Дональд Трамп вскоре после публикаций NYT и WP сказал, что никто не проинформировал ни его, ни вице-президента Майка Пенса о нападениях на солдат США в Афганистане.

«Это был всего лишь очередной заказной вброс от The New York Times. У них нет никакого источника. Они выдумали это. Фейковые новости», — написал американский лидер впоследствии в Twitter. Министр обороны США Марк Эспер заявил, что не получал сведений о «связи» России с талибами.

«Насколько я помню, я не заслушивал брифингов, которые бы включали слово «вознаграждение», — добавил он.

Россия отвергла обвинения американских СМИ. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что статьи о предполагаемых выплатах Россией «баунтиз» талибам за убийства американцев — откровенная ложь.

«Я бы хотел полностью отвергнуть все обвинения против России. Мы не заинтересованы в победе терроризма в Афганистане», — подчеркнул российский дипломат.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заверил, что Россия никогда не сотрудничала с талибами. По его словам, эти утверждения нелепы, их могут озвучить лишь те, кто имеет плохое представление о ситуации в Афганистане или сознательно фальсифицирует реальное положение дел в регионе.

«Более того, в 2003 году по решению Верховного суда данная группировка официально признана в России террористической», — напомнил он. Кремль считает сообщения о сговоре с талибами «газетной уткой» и «вздором» — соответствующие заявления сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Талибы утверждения о «сговоре с шурави» также опровергают. Внутри «Талибана» было начато расследование после публикаций американских СМИ. Представитель радикального исламистского движения Сухель Шахин предположил, что такие слухи были запущены афганскими спецслужбами в Кабуле, «чтобы нанести урон мирному процессу и отсрочить его, а также формирование нового правительства».

Напомним, мирный договор был подписан сторонами афганского конфликта в феврале 2020 года. Это первый с начала американской операции в Афганистане мир, он предусматривает вывод иностранных войск с афганской территории за год с небольшим.

То, что Россия «заплатит огромную цену», американские власти и элиты утверждают постоянно, по самым разным поводам. В конце июля кандидат в президенты США от демократов Джо Байден заявил, что не потерпит «вмешательства в выборы» со стороны России или иных иностранных государств – всем злоумышленникам придется «заплатить сполна».

«Эта цена может включать санкции против финансового сектора, заморозку активов, ответ в киберпространстве и раскрытие коррупции», — сказал Байден.

В 2018 году экс-госсекретарь США Кондолиза Райс обвинила Россию в «переходе всех возможных красных линий» и нарушении установленных границ дозволенного. По мнению Райс, точками невозврата стали «агрессия» России на Украине. Экс-госсекретарь США добавила, что для «сдерживания России» странам Запада необходимо поддерживать армию Украины. Кроме того, Райс назвала «правильным шагом» размещение дополнительных воинских контингентов НАТО в Польше и Прибалтике.

По ее словам, российские власти «заслуживают адекватного ответа».