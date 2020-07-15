Перед выборами: Трамп хочет встретиться с Путиным

Глава Белого дома Дональд Трамп хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным перед ноябрьскими выборами в США, сообщает издание The Times.

Реклама

Однако, как указывается в статье, Трамп получал предупреждения о том, что Россия якобы будет использовать переговоры, чтобы попытаться возвратиться в «авангард мировых дел» и при этом ничем не поступиться.

Таким образом, американский лидер может откликнуться на предложение российского коллеги провести саммит глав пяти государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Предложенный Путиным саммит «ядерной пятерки» постоянных членов Совета безопасности ООН вызвал интерес в Госдепартаменте — считает посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Инициатива была озвучена в статье Путина к 75-летию победы во Второй мировой войне в «Российской газете», передает РИА «Новости».

«Посольство подключилось к тиражированию статьи: ее направили в Госдеп, ведущие неправительственные организации, посольства стран Западной Европы и СНГ», — указал глава российского диппредставительства.

В данной статье российский президент напомнил, что крупнейшие государства несут ответственность за поддержание безопасности в мире, даже имея непримиримые противоречия — геополитические, идеологические, экономические.

«Наши коллеги — господа [председатель КНР] Си Цзиньпин, [президент Франции Эммануэль] Макрон, [президент США Дональд] Трамп, [премьер-министр Великобритании Борис] Джонсон – поддержали выдвинутую российскую инициативу провести встречу лидеров пяти ядерных государств», — подчеркнул Путин.

О том, что Трамп одобрил предложение Путина организовать встречу пяти постоянных членов Совета безопасности ООН: РФ, США, Франции, Великобритании и Китая, еще в марте сообщал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как пояснял министр, эта тема касается сферы «стратегической стабильности» и потому должна быть поднята в первоочередном порядке.

«Речь идет о выживании человечества. Впервые за многие годы эксперты начинают говорить и о вероятности ядерной войны. Это недопустимо. В ядерной войне не будет победителей», — указывал глава российского внешнеполитического ведомства.

В настоящее время США столкнулись с рецессией, рекордным дефицитом бюджета и большим количеством безработных.

Как говорил в мае глава минфина США Стивен Мнучин, медлительность при отмене ограничений может поставить экономику страны под угрозу разрушения. Тогда он прогнозировал начало процесса восстановления на второй квартал 2020 года, но в последнее время различные эксперты не спешат делать каких-либо выводов.

Из-за этого на международном уровне Трамп последовательно следует своему лозунгу «Америка прежде всего», создавая образ внешнего врага американцев в лице КНР и активно раскручивая информацию о возвращении солдат США на родину из зон военных конфликтов.

К этому прибавляется запрос на невыгодность для американцев ряда международных соглашений, в особенности торговых. В плюс Трампу уже можно записать заключение первой части торговой сделки с Китаем, а также договора с Мексикой и Канадой.

Тем не менее, пока бывший вице-президент США Джо Байден лидирует в опросах общественного мнения, с большим отрывом обгоняя Трампа. Согласно исследованию Университета Монмута, за будущего кандидата в президенты от демократов готовы проголосовать 53% респондентов, а в поддержку республиканского лидера страны выступают лишь 41%.

Рейтинг Трампа фактически застыл на одной точке, так как опросы в прошлом месяце также давали ему 41%. Показатели Байдена, напротив, растут: в мае-июне он получал около 52% поддержки со стороны американцев.

При этом последнее исследование показывает, что 50% респондентов точно уверены, что не будут голосовать за действующего президента во время выборов, а его оппонента не готовы поддерживать лишь 39% опрошенных.

«На выборах 2016 года Трамп продемонстрировал, что способен преодолеть проблемы, однако в канун предстоящих выборов у него крайне ограничено поле для маневра.

Для победы ему нужно будет попытаться переубедить тех, кто сейчас не склонен оказать ему поддержку», — указал руководитель исследовательской службы Университета Монмута Патрик Мюррей, комментируя итоги опроса.

К слову, среди опрошенных университетом американцев 85% собираются принять участие в голосовании на президентских выборах, около 10% респондентов скорее всего проголосуют, 3% пока не определились и лишь 1% точно не собирается голосовать.

Что касается отношений Путина и Трампа, то ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слова бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что «Путин может играть на Трампе, как на скрипке».

Комментарий представителя Кремля по поводу слов экс-чиновника в книге «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме» передает ТАСС.

«Путин не может играть на Трампе, как на скрипке. То, что Путин думает о Трампе, он сам неоднократно говорил в многочисленных интервью», — заявил Песков.

По его словам, президент РФ Владимир Путин не считает своего американского коллегу легким объектом для манипуляций.