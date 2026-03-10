Размер шрифта
Зеленскому доложили об атаке на Брянск

Зеленский сообщил об осведомленности об операции ВСУ в Брянске
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что осведомлен об атаке на Брянск, сообщает украинское издание «Новости. LIVE».

«Главком [Вооруженными силами Украины] мне рассказал об операции…» — прокомментировал он удар по Брянску.

10 марта украинские военные атаковали Брянск, сообщал губернатор Брянской области Александр Богомаз. Атака была совершена крылатыми ракетами Storm Shadow класса «воздух — земля» с большой дальностью действия. Один из ударов пришелся на завод, который специализируется на производстве микросхем для мобильных устройств. Противник нанес удар по предприятию во время пересменки, когда сотрудники собирались идти домой. Также ВСУ атаковали объекты гражданской инфраструктуры.

Богомаз назвал произошедшее терактом, отметив, что ВСУ намеренно били по мирным жителям.

Как сообщал Telegram-канал Mash, в результате удара не спасли двух человек и еще 12 получили ранения.

Ранее в Брянской области объекты двух агрохолдингов получили повреждения после атак ВСУ.

 
