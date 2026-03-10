Размер шрифта
Общество

Мужчина с лопатой напал на китайский ресторан в надежде остановить новую эпидемию

Американец разнес китайский ресторан с целью остановить новую эпидемию COVID-19
Noah Berger/AP

В США задержали мужчину, который устроил погром в китайском ресторане в надежде остановить новую эпидемию. Об этом сообщила британская газета Daily Star.

Инцидент произошел в ресторане города Орландо, штат Флорида. По информации издания, 43-летний мужчина сначала пытался проникнуть в ресторан через черный ход, а затем ворвался через главный вход и направился прямо на кухню. Там мужчина разнес часть оборудования и испортил продукты при помощи лопаты. Владелец ресторана пытался остановить незнакомца, но получил лопатой по спине.

Во время допроса задержанный объяснил свои действия заботой о человечестве. По его словам, он пытался предотвратить новую пандемию коронавируса. Мужчина утверждает, что все китайские рестораны собираются выпустить новый штамм COVID-19 6 июля. Задержанный также назвал себя пророком, заявив, что пытался всех спасти.

Мужчине предъявлены обвинения в нападении, незаконном проникновении с оружием и умышленной порче имущества.

До этого в Майами задержали 35-летнего Стефана Миловановича, который за пару часов совершил два дерзких ограбления в элитных районах города. Первой целью мужчины стала художественная галерея, откуда он вынес статуэтку. Ущерб оценили в $38 тысяч (около 3 млн рублей).

Спустя час серб отправился отмечать удачу в ресторан Sexy Fish, известный своей винной картой. Ожидая заказ, он проник в винный погреб и вынес бутылку коллекционного Monopole La Tache 1996 года стоимостью $15 тысяч (примерно 1,2 млн рублей). На место элитного вина он поставил дешевую бутылку из супермаркета.

Ранее американка угрожала открыть стрельбу в McDonald's из-за пережаренной картошки фри.

 
