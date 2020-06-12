Военный бюджет: США будут конкурировать с Россией и Китаем

Комитет сената США по вооруженным силам распространил краткое изложение проекта оборонного бюджета страны. Как сообщает РИА «Новости», акцент в документе сделан на стратегической конкуренции с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

Противостояние с РФ и КНР требует «дополнительных инвестиций и инициатив по сдерживанию», говорится в проекте бюджета.

Американские законодатели намерены продлить запрет на военное сотрудничество с Москвой, кроме того – они и дальше будут отказываться признавать суверенитет России над Крымом. Кроме того, пролонгация ждет и запрет на передачу РФ ракетных технологий и «интегрировать американскую ПВО с аналогичными российскими и китайскими зенитно-ракетными системами».

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В полном объеме должна быть продлена и «Инициатива по сдерживанию в Европе», которая направлена против «российской агрессии». Согласно этому документу, смена подразделений американских вооруженных сил в европейских странах НАТО должна продолжаться. После утверждения проекта сенаторами, он должен быть подписан президентом США Дональдом Трампом.

19 мая глава МИД России Сергей Лавров заявил, что администрация США подменяет стабилизацию международных отношений концепцией противостояния держав.

«В США у нынешней администрации концептуально понятие «стратегическая стабильность» исчезает из лексикона, ...вместо этого сейчас используется новое понятие, новый термин «стратегическое соперничество великих держав», — сказал Лавров. Министр уточнил, что для понимания таких изменений необходим прямой диалог, которого пока нет.

В то же время заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал о перспективах отношений с США.

«Будем действовать прагматично, при необходимости отвечать на агрессивные выпады, но делать это выверенно, не скатываясь в конфронтацию», — заявил дипломат.

По его словам, Москва готова сотрудничать с Вашингтоном по широкому спектру вопросов, если за океаном «проявят готовность вести дела на конструктивной и взаимоуважительной основе».

Кроме того, Рябков считает, что в преддверии выборов президента Америка продолжит «курс по очернению» России и на фоне обострения отношений США с Китайской народной республикой (КНР).

«Мы увидим, к сожалению, весьма сложную с точки зрения и российско-американских, и американо-китайских отношений атмосферу в течение всего периода, который будет предшествовать выборам, намеченным на ноябрь», — добавил замминистра.

Рябков подчеркнул, что в условиях пандемии коронавируса Штаты усилили давление на КНР — как политическое, так и психологическое. «В условиях пандемии некоторые процессы, которые развивались до вспышки коронавируса более медленно, получили ускорение. Нарастание конфронтационности, нарастание остроты соперничества между Вашингтоном и Пекином сейчас — зримо, тревожно», — подытожил он.

В октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что внутриполитическая повестка в США мешает Трампу поладить с Россией и преодолеть кризис в отношениях двух стран.

«Мы все знаем, что говорит <...> господин Трамп по поводу российско-американских отношений (Трамп выражает стремление к нормализации — «Газета.Ru»). <...> Но, к сожалению, до сих пор этого не сделано. Но мы не в претензии, потому что мы видим, что происходит во внутриполитической жизни США», — подчеркнул российский лидер. По словам Путина, Москва будет работать «с любым руководством США» в зависимости от желания Вашингтона сотрудничать с Россией.

В начале октября Трамп рассказал, что Вашингтон планирует вести с Москвой конструктивный разговор и улучшать отношения. «Было бы отлично поладить с Россией, и мы поладим с Россией, поскольку это разумно», — выразил уверенность президент США.

В марте Путин заявил, что Трамп жаловался ему на высокие затраты на оборонку. По словам российского лидера, Трамп «с сожалением» рассказал ему, что США приняли на следующий год военный бюджет в размере $738 млрд.

«Сказал, слишком большие расходы. Вынужден это делать. Он вообще сторонник разоружения, как он говорит», — резюмировал глава РФ.