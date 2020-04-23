«День победы над Японией»: Абэ поедет на парад за Курилами

В январе 2019 года премьер-министр Японии Синдзо Абэ на могиле своего отца поклялся вернуть Курильские острова, или «Северные территории», как их называют сами японцы, под суверенитет Токио.

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Решение этого вопроса стало чуть ли не главной внешнеполитической задачей для японского премьера, который возглавляет страну с 2012 года. За это время он провел 27 встреч с президентом России Владимиром Путиным, надеясь решить стоящую перед ним проблему. Однако существенных подвижек в решении вопроса так и не произошло.

Двадцать восьмая встреча Путина и Абэ должна была пройти в ноябре 2019 года на полях саммита АТЭС в Чили. Однако масштабные акции протеста в этой стране сорвали мероприятие. На переговорный процесс это не повлияло: встречи продолжались на уровне глав МИД, в январе Путин принимал в Москве генсека Совета нацбезопасности Японии Сигэру Китамуру.

Но начиная с марта дипломатические контакты двух стран были приостановлены. В затянувшийся на несколько лет переговорный процесс вмешался коронавирус.

Первой жертвой пандемии стали консультации на уровне замминистров иностранных дел, позже была отменена поездка главы МИД России Сергея Лаврова в Японию. Также с мая на осень перенеслась церемония открытия российско-японского года межрегиональных и побратимских обменов, которая должна была пройти в Саппоро.

Самым тяжелым ударом стала отмена парада Победы, куда Синдзо Абэ был приглашен в качестве гостя. Как и все свои визиты в Россию японский премьер собирался использовать эту возможность для проведения дополнительных переговоров по волнующему его Курильскому вопросу.

Проблема «Северных территорий» напрямую связана с вопросом о заключении мирного договора между двумя государствами, чего пытается добиться Москва.

Во время Второй мировой войны Япония была союзником Германии и была побеждена СССР и США. После того как Япония подписала договор о капитуляции, четыре острова Малой Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи — вошли в состав СССР.

Япония так и не признала эти территории советскими, что и стало основным камнем преткновения в создании мирного договора между странами.

В российском МИД неоднократно настаивали, что закрепленный на международном уровне суверенитет РФ над этими островами не подлежит сомнению. Впрочем, Токио нельзя упрекнуть за неготовность к компромиссу.

7 февраля этого года, когда в Японии отмечался День северных территорий, Абэ вновь пообещал заключить мирный договор с Россией, сделав из Кунашира, Шикотана, Итурупа и Хабомаи «острова дружбы». Премьер назвал ненормальным отсутствие мирного договора между двумя странами в течение 74 лет.

«В этом плане он делает ставку на президента России Владимира Путина, полагая, что в нынешних российских реалиях только он способен пойти на какие-то уступки Японии и искать компромисс по этому вопросу»,

— пояснял «Газете.Ru» логику японского премьера руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

Тем временем надежда на то, что ставка японского премьера сыграет до истечения его полномочий стремительно тает. В 2021 году Абэ уйдет в отставку. В этот год в стране пройдут парламентские выборы, но даже если партия Абэ снова одержит на них победу, сам он встать во главе японского кабмина не сможет: к концу подходит его последний срок на посту председателя партии.

В ситуации, когда у японского премьера остается все меньше времени на то, чтобы выполнить данную на могиле своего отца клятву, Токио будет использовать все возможности для проведения двустороннего саммита.

С учетом заявления Владимира Путина о том, что парад по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне обязательно пройдет в текущем году, можно ожидать, что Синдзо Абэ примет в нем участие.

Однако здесь ключевым моментом может стать выбор даты для торжественных мероприятий.

На данный момент, по информации принадлежащего Григорию Березкину изданию РБК, рассматриваются несколько возможных дат для проведения парада. Одна из них — день окончания Второй мировой войны. Еще недавно эта годовщина отмечалась 2 сентября, но 17 апреля Совет Федерации России принял законопроект о переносе памятной даты на 3 сентября.

Казус заключается в том, что в СССР в этот день отмечался День победы над Японией. «Если в этот день пройдут крупные мероприятия и военный парад, велика вероятность, что россияне воспримут этот праздник как День Победы не над Германией, а над Японией», — пишет в связи с этим японское издание Hokkaido Shimbun.

Источник издания в японских дипломатических кругах опасается, что если премьер Абэ примет участие в мероприятии, многие посчитают, что он одобряет заявления Кремля о российском суверенитете на «Северные территории» по результатам Второй мировой войны.

Это грозит политическими издержками для Абэ, ведь у его «мягкой политики» по отношению к России в Японии есть много противников. Японский истеблишмент раздражен тем, что концепция Абэ — экономическое сотрудничество в обмен на уступки по территориальному спору — не работает.