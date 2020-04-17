«Америка хочет открыться»: США постепенно отменяют карантин

США приступили к постепенному ослаблению ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп 16 апреля в ходе брифинга в Белом доме.

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«Основываясь на самых последних данных, наша команда экспертов теперь согласна с тем, что мы можем открыть следующий фронт в нашей войне, — сказал он. — Именно это мы и делаем: мы вновь открываем нашу страну, и это надо сделать — Америка хочет открыться, американцы хотят открытия».

Свое заявление Трамп сделал после встречи с губернаторами штатов. Ситуация с коронавирусом в каждом штате разная. К тому же, у президента попросту нет полномочий отменять чрезвычайные меры, введенные губернаторами. Решать, когда снимать ограничения, будут сами губернаторы. Администрация президента предоставляет им план по постепенному снятию карантина. ВОЗ ранее рекомендовал правительствам стран плавно ослаблять ограничения.

«Мы не открываем все сразу. Один осторожный шаг за раз. Некоторые штаты смогут открыться раньше других, — сказал Трамп. — Если им необходимо оставаться закрытыми, мы позволим им делать это. И если они сочтут, что пришло время открыться, мы предоставим им свободу и рекомендации, чтобы осуществить это очень и очень быстро».

Впрочем, еще несколько дней назад в ходе пресс-конференции глава Белого дома заявил, что он может сам решать, как и когда ему «открывать страну». Тогда в конфронтацию с президентом вступил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо: «В конституции написано, что у нас нет короля. Говорить «У меня полная власть над страной, потому что я президент» — это абсолютизм. Это поведение короля. У нас не было короля Джорджа Вашингтона, у нас был президент Джордж Вашингтон».

13 апреля губернатор Нью-Йорка — штата, наиболее пострадавшего от коронавируса — заявил, что пик эпидемии уже пройден. Вместе с губернаторами шести соседних штатов он разрабатывал план по снятию ограничений, при этом вчера он все же продлил карантин в Нью-Йорке и социальное дистанцирование до 15 мая.

Объединились и губернаторы средне-западных штатов — Мичиган, Огайо, Висконсин, Миннесота, Иллинойс, Индиана и Кентукки. Пожалуй, увидеть рука об руку работающих губернаторов от Республиканской и Демократической партий, еще долго не представится возможности.

Как сообщает CNN, первый этап рекомендаций предполагает, что крупные заведения, в том числе и некоторые рестораны, могут начать свою работу, соблюдая правила дистанцирования и санитарной обработки. Закрытыми, при этом, должны оставаться учебные заведения и бары, а все те, кто может работать удаленно, должны продолжать это делать. Также американцам по-прежнему будут рекомендовать воздержаться от поездок.

США занимают первое место по количеству пострадавших от коронавируса граждан. На сегодняшний день в стране выявлено 676 676 случаев заболевания, из которых 34 784 с летальным исходом.

При этом власти США считают, что пик эпидемии, в целом, уже пройден, что и послужило, вероятно, основанием для послабления ограничений.

«Наши эксперты говорят, что кривая [заболеваемости] выравнивается, пик новых случаев позади на территории более чем 850 районов, — подчеркнул Трамп. — На 30% территории за последние семь дней не зарегистрировано новых случаев».

Для главы Белого дома пандемия стала настоящим испытанием, заставшим его в разгар президентской кампании. Распространение коронавируса в США требовало жесткой реакции, введения карантина, который, в свою очередь, бьет по самому болезненному для Трампа месту — экономике.

Трамп всегда делал ставку на свои успехи в этой области. И его экономические достижения не оспаривали даже соперники, отмечая только, что оживление экономики страны началось еще при Бараке Обаме, который занял пост президента в разгар мирового финансового кризиса.

Тем не менее, ВВП США растет примерно на три процента в год, и это хороший результат, особенно по сравнению с другими крупными экономиками — в Европе темпы вдвое меньше, в Японии — втрое.

«Если экономика не подведет, скорее всего его переизберут», — цитировал Reuters в июне слова бывшего спикера палаты представителей конгресса США и близкого соратника президента Ньюта Гингрича. Однако экономика президента подвела, причем в самый неподходящий момент. Еще год назад уровень безработицы в США достиг минимума за более чем 49 лет — впервые с декабря 1969 года он снизился до 3,6%, что Трамп немедленно внес в копилку своих достижений.

На прошлой неделе число новых заявок на пособие по безработице в США третью неделю подряд превысило 5 млн. Как отмечает MarketWatch, после введения ограничительных мер число обратившихся за пособием по безработице в стране превысило 21 млн человек. До возникновения эпидемии коронавируса в США пособия по безработице получали 1,7 млн американцев.

Как отмечает The New York Times, за один только месяц экономика Соединенных Штатов потеряла примерно столько же рабочих мест, сколько было создано за последнее десятилетие.

В конце марта Дональд Трамп подписал закон о финансовой поддержке экономики страны в размере $2,2 трлн — это самая крупная помощь экономике в истории страны. Тем не менее, смотреть на новые цифры по безработице и падению экономики Трамп, судя по всему, не намерен.

«Чтобы сохранить здоровье наших граждан, мы должны также сохранить здоровье и функционирование нашей экономики. В долгосрочной перспективе одно без другого невозможно, — заявил он 16 апреля. — Чтобы доставлять продовольствие и медицинские припасы, нам нужна работающая экономика. И мы хотим, чтобы она вновь заработала очень и очень скоро. И именно это произойдет. Я думаю, что начнется настоящий [экономический] бум».

О снятии ограничительных мер Трамп думает уже долгое время. 25 марта в интервью Fox News он заявил, что уже к Пасхе (12 апреля) хотел бы «открыть страну».

«Вы не можете просто прийти и сказать: давайте закроем Соединенные Штаты Америки, самую успешную страну в мире. Нам нужно вернуться к работе, — сказал тогда глава Белого дома. — Можно разрушить страну таким образом, прекращая работу в ней. У нас были лучшие экономические показатели в истории страны три недели назад, а потом неожиданно все пришлось остановить».

Однако, вероятно, тогда он все же решил дождаться более стабильной обстановки с коронавирусом. При этом далеко не все согласны с тем, что подходящее для этого время настало. В четверг, по информации CNN, Трамп также провел телефонный разговор с членами Палаты представителей и Сената США. Некоторые из них сообщили президенту, что без усиления тестирования на коронавирус ослаблять ограничения — крайне опасно.

Впрочем, Трамп уверен, что его администрация, работая над увеличением масштабов тестирования, добилась определенных успехов.

При этом и на этот раз американский лидер, принимая решение об ослаблении ограничительных мер, действует крайне аккуратно, частично снимая с себя ответственность за негативные последствия, если они возникнут.