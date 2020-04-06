Премьер в палате: кто заменил Бориса Джонсона

Премьер-министр Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом, однако это предупредительная мера, сообщил представитель Даунинг-стрит.

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У политика был диагностирован COVID-19 десять дней назад, однако с того времени симптомы так и не прошли.

«Хотя я чувствую себя лучше и я уже провел неделю в изоляции, к сожалению, у меня еще остаются некоторые важные симптомы. У меня все еще есть температура. В соответствии с политикой правительства мне необходимо оставаться в изоляции до тех пор, пока не исчезнет этот симптом. Но мы постоянно работаем над нашей программой, чтобы победить этот вирус», — сообщил премьер в Twitter 3 апреля.

Борис Джонсон соблюдает режим самоизоляции с 27 марта. Сообщалось, что у него легкие симптомы заболевания. Он продолжал работу из своей резиденции на Даунинг-стрит, 10, и проводил заседания с министрами по видеосвязи. Весь состав правительства вынужден был также самоизолироваться.

В четверг, 2 апреля, Джонсон вышел на улицу, чтобы вместе со всей страной аплодисментами выразить признательность работникам Национальной службы здравоохранения.

Как сообщил представитель Джонсона, несмотря на госпитализацию, премьер продолжает руководить работой правительства. При этом ежедневное совещание кабинета министров сегодня, 6 апреля, как ожидается, проведет министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Фактически Рааб является заместителем Джонсона. Еще до того, как у премьера был диагностирован коронавирус, было решено, что при недееспособности Джонсона его заменит глава МИД.

Впрочем, пока Раабу переходят далеко не все функции премьер-министра.

«Премьер-министр дал понять, что продолжит стратегическое руководство борьбой с коронавирусом, но повседневные операции будут переданы Доминику Раабу», — заявил депутат-консерватор Тобиас Эллвуд Sky News.

Директор по коммуникациям экс-премьера Дэвида Кэмерона Крейг Оливер пояснил Sky News, что госпитализация Джонсона означает, что он не может управлять страной так, как он делал это, находясь в самоизоляции.

При этом у правительства нет плана на случай недееспособности Рааба.

Британские издания сообщают, что в иерархии преемственности за главой МИД следует министр финансов Риши Сунак, а после него — министр внутренних дел Прити Патель.

ОднакоThe Telegraph со ссылкой на источник в правительстве сообщал, что четких инструкций относительно передачи функций премьера не существует.

Из-за пандемии коронавируса правительства по всему миру рискуют остаться без лидеров. На самоизоляции уже оказались канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Однако оба лидера здоровы.

Меркель приняла решение самоизолироваться 22 марта после того, как коронавирус был выявлен у доктора, который за два дня до этого сделал ей прививку от пневмонии. 3 апреля канцлер вышла из самоизоляции — за это время ей сделали три теста на коронавирус, и все они дали отрицательный результат.

В самоизоляции канцлер продолжила выполнять свои функции. В случае ее недееспособности полномочия перешли бы к министру финансов Олафу Шольцу, который также занимает должность вице-канцлера.

Премьер-министр Канады прекратил появляться на публике после того, как у его супруги появились первые симптомы коронавируса. 13 марта у нее подтвердился коронавирус, и Трюдо продолжил работу, находясь в самоизоляции. 29 марта в своем Facebook супруга премьера сообщила, что вылечилась. У Джастина Трюдо не было симптомов заболевания, по этой причине тесты на коронавирус ему не проводили.

Несмотря на то что мировые лидеры могут продолжать выполнять свои функции в режиме самоизоляции, пандемия коронавируса все же вносит серьезные коррективы в работу правительств по всему миру, а также ограничивает возможности руководителей государств в борьбе с пандемией и финансовым кризисом.