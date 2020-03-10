«Чушь собачья»: Путин объяснил роль Польши и Украины в войне

О слогане «можем повторить»

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ ответит любому агрессору так же, как СССР нацистам. Таким образом глава государства в интервью ТАСС прокомментировал популярный слоган «можем повторить» к 9 мая.

«СССР подвергся очень страшному, ужасному, непростительному нападению со стороны нацистской Германии, мы потеряли 27 млн человек <…> Если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим», — пояснил Путин.

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Россия не стремится к этому, заверил президент, для российских властей вопрос никогда не стоит подобным образом. При этом он также напомнил о другой известной фразе: «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет».

Выражение «можем повторить» — часть надписи, оставленной советским солдатом на здании Рейхстага в мае 1945 года. Полностью надпись звучит так — «За налеты на Москву, за обстрел Ленинграда, за Тихвин и Сталинград. Помните и не забывайте. А то можем и подовторить (диалектная форма слова «повторить». — «Газета.Ru»)».

Об иностранных гостях юбилея Победы

В ходе интервью ведущий поинтересовался у Путина о его отношении к визиту иностранных лидеров в России по случаю празднования 75-летия Победы во Второй мировой войне. По словам президента, для него неважно, приедут они в Москву или нет.

«Это наш праздник. Я думаю, что для наших бывших союзников по антигитлеровской коалиции это и внутриполитически, и в моральном смысле было бы правильно — к нам приехать», — добавил Путин.

Россия ждет приезда иностранных гостей, которые согласятся посетить праздничные мероприятия, указал президент, но не собирается настаивать на этом. «Это их выбор. Но это, мне кажется, и для них было бы ошибкой», — подчеркнул президент.

В этом году Москву должны посетить лидеры Белоруссии, Болгарии, Индии, Казахстана, Кипра, Киргизии, Китая, Кубы, Молдавии, Монголии, Палестинской автономии, Северной Македонии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Венесуэлы, Франции, Чехии.

На праздничные мероприятия также получили приглашения президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель. Однако они пока не дали своего ответа.

Об искажении исторической правды

Кроме того, Путин высказался по поводу антисоветской кампании в Европе. В частности, президент прокомментировал резолюцию Европарламента, которая фактически поставила знак равенства между СССР и гитлеровской Германией.

«Это же недалекие люди, которые читать-писать не умеют. Несут всякую фигню в Европарламенте по поводу одинаковой ответственности Гитлера и Сталина. Чушь это собачья просто.

Надо посмотреть хронологию развития событий <...> кто и какие подписывал документы с Гитлером», — уверен Путин.

По мнению президента, можно по-разному относится к Иосифу Сталину, но он не запятнал себя прямыми контактами с Адольфом Гитлером. При этом лидеры Великобритании, Польши и Франции, напротив, работали с главой нацистской Германии и сдали ему Чехословакию.

«Польша вместе с Гитлером поделила эту Чехословакию <…> Единственное, что немцы им сказали, Гитлер сказал: «Только не в один день с нами, не будем друг другу мешать, мы не претендуем на то, на что вы претендуете — на Тешинскую область». Это прямой сговор», — сказал Путин.

Речь идет и о так называемом Мюнхенском сговоре, продолжил глава государства, именно этот договор стал первым шагом ко Второй мировой войне.

Говоря, что Польша теперь приравнивает СССР к гитлеровской Германии, Путин заметил, что Россия официально осудила секретные протоколы Молотова и Риббентропа, которые подразумевали раздел польского государства СССР вместе с нацистами.

«Пускай и другие страны тогда по-честному скажут, как они оценивают поведение своего руководства в те времена, пускай скажут об этом честно, а не предъявляют какие-то вымышленные, совершенно надуманные обвинения или претензии»,

— подытожил президент.

Об украинском фронте Зеленского

Путин также оценил последние высказывания президента Украины Владимира Зеленского о Второй Мировой войне. А именно слова украинского лидера, что концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим) был освобожден 100-й Львовской дивизией 1-го Украинского фронта.

«Мы же понимаем, что это чушь. Мы понимаем, что все это — конъюнктура сегодняшнего дня. А миллионы украинцев, которые воевали с Гитлером, воевали с нацизмом? Это плевок для них в лицо», — считает президент России.

Люди на Украине боятся говорить об этом, потому что их сразу начнут преследовать, уверен Путин, но это все же плевок для тех, кто сражался против нацизма.

«Нынешнему президенту Украины хочется быть таким благообразным для действующего сегодня руководства Польши, которое совершает, на мой взгляд, очень большую ошибку», — резюмировал глава государства.