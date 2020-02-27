«В небезопасных местах»: Путин о своих двойниках

О двойниках

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что ему предлагали использовать двойников в начале 2000-х годов.

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«Я отказался от двойников. Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом», — сказал Путин в интервью ТАСС.

Двойника хотели использовать для выступлений в небезопасных местах, продолжил президент, но от этой идеи все же отказались.

Вопрос о двойниках президента можно назвать традиционным, граждане систематически интересуются у главы государства об этом. Эта тема также активно обыгрывается в различных юмористических шоу. К примеру, актер Дмитрий Грачев известен своими пародиями на Путина.

«Мне кажется, что двойника у Владимира Владимировича нет. Конечно, слухи ходят разные, но никто достоверно не знает ответа на этот вопрос. Я тоже не являюсь его двойником, хотя меня иногда так называют», — сказал артист в беседе с «Газетой.Ru».

Об отказе от технологий

У президента нет не только двойников, но и смартфона. В ходе интервью Путин признался, что не пользуется гаджетами.

«Я этим ничем не пользуюсь. Мне проще снять трубку специальной связи, и мне найдут любого абонента», — пояснил российский лидер.

Говоря о техническом прогрессе, глава государства указал на невозможность его остановить. Но, по его словам, Россия и так не собирается этого делать.

Об оттоке специалистов

Кроме того, Путин оценил ситуацию с оттоком специалистов за рубеж. Президент признал наличие проблемы, но отметил, что они постепенно возвращаются назад.

«Люди ведь как рыбы: рыбы ищут, где глубже, а человек — где лучше, известная поговорка. Высококвалифицированная рабочая сила, так скажем, или высококлассные работники, они ищут места наилучшего применения своих знаний, способностей и умений <…> Государство должно создавать условия для того, чтобы привлекать высококлассных специалистов к нам», — пояснил глава России.

Это вопрос можно разрешить несколькими способами, уверен президент. В частности, если человек учился за счет государства, он должен отработать эти деньги.

«Не хочешь работать там, не выполняешь условия контракта, ну, верни деньги тогда. Это по-честному. А второй путь — создавать условия, платить. Это, вы знаете, кажется так просто. В гражданской авиации начали платить, потому что нужны были иностранные специалисты, — сразу перекос на рынке труда, сказалось на военных летчиках, и те с удовольствием уходят из армии», — добавил Путин.

При этом в России отток специалистов частично устраняет система грантов, продолжил глава государства, они действует в различных сферах, в том числе в IT. Кроме того, в стране создаются условия для труда, поэтому многие возвращаются.

«Они хотят не просто сами работать, они хотят подтаскивать наших молодых людей, аспирантов, создавать из них научные и научно-производственные группы. И у них получается», — подчеркнул Путин.

О развитии компаний

В ходе интервью глава государства также отдельно отметил развитие компании Mail.ru и «Яндекс», которые конкурируют с западными фирмами.

«Это ж тоже признак того, что развитие идет. Невозможно всех удержать. Или не надо столько готовить. И так плохо, и так плохо. Но возврат есть, и желающих не так и мало. Я с ними же встречался, с получателями мегагрантов так называемых и просто грантов», — указал Путин.

Эти специалисты получили опыт работы как в России, так и за рубежом, резюмировал глава государства.