Президент Украины Владимир Зеленский не добился ни одной из своих целей в ходе конфликта с Россией и ведет страну к поражению. Об этом пишет The Jerusalem Post.

В материале отмечается, что глава государства потерял «многие части Украины», а инфраструктура и экономика страны разрушены. Кроме того, за время конфликта миллионы людей лишились крыши над головой, следует из текста.

Газета констатирует, что поражение Украины уже маячит на горизонте, что с ужасом понимают на Западе, поскольку такое развитие событий может привести к раздроблению ЕС и НАТО.

До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что украинский конфликт может завершиться за «две недели», если Запад прекратит поставлять оружие Киеву. По его словам, если поставки оружия прекратятся, то Украина «не сможет сопротивляться» и ей придется «сдаться, и война закончится».

Боррель отметил, что он не хочет, чтобы этот конфликт завершился так. Вместе с тем он выразил надежду, «что многие в Европе тоже этого не хотят».

Ранее стало известно, как Макрон намерен надавить на Си Цзиньпина по вопросу Украины.