ВС РФ уничтожили ударный беспилотник Warmate в небе над Херсонской областью

Российские войска уничтожили ударный беспилотник Warmate в небе над Херсонской областью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, беспилотник сбили подразделения сил противовоздушной обороны (ПВО) российских десантников из состава группировки войск «Днепр».

«В ходе боевого дежурства [подразделение] выявило и уничтожило из 23-мм зенитной установки ЗУ-23-2 ударный беспилотник самолетного типа — барражирующий боеприпас Warmate польского производства», — говорится в сообщении Минобороны.

До этого сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич говорил, что Вооруженные силы Украины активизировали удары беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по населенным пунктам Херсонской области.

По его словам, украинская армия расширила зону использования боевых дронов с Каховки и Новой Каховки на Горностаевский, Великолепетихский, Алешкинский и Голопристанский районы.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.