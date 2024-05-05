Почти 40 человек арестованы после демонстраций 1 мая в Стамбуле

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч в соцсети X сообщил, что почти 40 человек арестованы в связи с инцидентами на первомайских демонстрациях в Стамбуле, в том числе по обвинению в пропаганде терроризма.

«В рамках расследования прокуратурой в отношении тех, кто, несмотря на запрет и все предупреждения, пытался идти к площади Таксим и нападал на полицейских, задержаны 65 человек, из них арестованы 38 человек по обвинениям в нарушении закона о демонстрациях и собраниях, пропаганде террористической организации, сопротивлению госслужащему», — написал он.

Министр добавил, что 27 человек были отпущены на свободу под судебным контролем.

До этого сообщалось, что в Стамбуле прошли первомайские демонстрации при усиленных мерах безопасности и перекрытых трассах. 1 мая в Турции является праздником Дня труда и солидарности. Полиция Стамбула задержала более 140 протестующих, которые пытались прорвать кордон и проникнуть в закрытые районы в центральной части города, в частности на площадь Таксим. Кроме этого сообщалось, что в Турции во время первомайских манифестаций пострадали 28 полицейских.

Ранее на демонстрации в Париже взорвали самодельную бомбу.