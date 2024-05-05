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Стало известно о многомиллионном долге Гусейна Гасанова

Baza: блогер Гусейн Гасанов задолжал налоговой 153 млн рублей

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Гусейн Гасанов/vk.com

Блогер Гусейн Гасанов задолжал налоговой 153 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как отмечает издание, 1 мая ФНС обязал Гасанова выплатить задолженность в 153 миллиона рублей. На следующий день счета компании ООО «Банда фудс», доля которой принадлежит блогеру, были заблокированы. Фирма занимается ресторанами и доставкой, причиной блокировки указано непредоставление налоговой декларации.

Гусейн Гасанов получил известность в 2017 году, когда начал заниматься видеоблогингом. В 2018 году он снялся в видеоклипе MC Doni и Люси Чеботиной на трек «Рандеву». И в тот период снял пародию на песню «Цвет настроения синий» — «Цвет настроения Красный».

В сети Гасанова обвиняли в «инфоцыганстве» из-за его курсов «Мышление миллионера» по обучению навыкам ведения бизнеса. В апреле 2023 года Гасанов попал в «черный список инфоцыган», составленный МВД России.

В марте 2019-го Гасанов был в центре скандала. Его обвинили в подтасовке результатов конкурса и «накрутке» числа участников за счет ботов в розыгрыше автомобиля Mercedes-Benz G-Klasse II. Также позже стало известно, что разыгрываемый автомобиль был подержанным и за ним числилось несколько штрафов на сумму 9,5 тыс. рублей.

Ранее блогер Хованский захотел отказаться от российского гражданства.

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