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«Это катастрофа!»: российский футболист рассказал, что его шокировало в Европе

Выступавший в Словакии футболист Глушков заявил о проблемах в Европе

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fcural_official/Global Look Press

Полузащитник тольяттинского «Акрона» Никита Глушков рассказал о жизни в Словакии во времена выступлений за «Славой Требишов» в местном чемпионате. Его слова передает Metaratings.

«В том городе было население около 30 тысяч, и треть — цыгане. По вечерам было опасно гулять — вдруг кто-то из-за угла выпрыгнет.

В Европе все очень рано закрывается. Это вообще катастрофа! Там еще и по выходным ничего не работает. Один раз ко мне приехала моя девушка на 10 дней. У нас закончилась обычная вода, мы приходим в магазин — а там все закрыто до следующего дня. В итоге мы как бедолаги кипятили воду в ковше», — сказал Глушков.

В России Глушков поиграл за «Сибирь», «Урал», «Балтику» и «Енисей». В 2024 году он перебрался в «Акрон», который претендует на выход в Российскую премьер-лигу.

Сейчас в топ-5 европейских лиг выступают четверо россиян. Летом 2023 года из Российской премьер-лиги (РПЛ) уехали Далер Кузяев («Гавр») и Арсен Захарян («Реал Сосьедад»). Несколько лет во французском «Монако» выступает Александр Головин, а в итальянской «Аталанте» — Алексей Миранчук.

Ранее агент Захаряна рассказал о давлении на игрока в России.

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