Патриарх Кирилл не планирует встречаться с папой Римским

Новая встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы Римского Франциска не стоит на повестке дня. Об этом сказал в интервью РИА Новости в праздник Пасхи председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Антоний (Севрюк).

По его словам, в РПЦ не идет никакого подготовительного процесса.

Встречу патриарха Кирилла и папы Римского планировали провести в 2022 году в Иерусалиме, однако ее отменила католическая сторона после начала спецоперации на Украине (СВО). Архиерей Антоний отметил, что с тех пор никаких разговоров о возможности организации новой встречи больше не велось.

25 апреля папа Римский призвал страны, находящиеся в состоянии войны, прекратить боевые действия и обратиться к мирным переговорам. А до этого он призвал Иран и Израиль не вовлекаться в спираль насилия.

9 марта вышло интервью папы Римского швейцарской медиакомпании RSI. В нем понтифик заявил, что в условиях конфликта на Украине проигрывающая сторона должна отыскать в себе храбрость признать это и согласиться на мирные переговоры.

Ранее Боррель раскритиковал папу Римского за призыв к Украине поднять белый флаг.