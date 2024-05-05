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Рогов заявил о переходе Работино в «серую» зону вне контроля ВСУ

Рогов: Работино перешло в «серую» зону вне контроля армии Украины

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что село Работино перешло в «серую» зону, и Вооруженные силы Украины (ВСУ) больше не контролируют этот населенный пункт. Об этом пишет РИА Новости.

«Нашим ребятам там (в Работино) находиться тоже смысла нет, потому что это низина. Главное — это взятие под контроль ближайших высот», — сказал эксперт.

5 мая Рогов объяснил, что объявлением президента Украины Владимира Зеленского в розыск Россия послала четкий сигнал, что с ним не намерены вести переговоров. Комментируя объявление в розыск экс-президента Украины Петра Порошенко, он подчеркнул, что ему и Зеленскому больше ничего не будут спускать с рук. Для них «запахло жаренным по-настоящему» и «обратный отсчет ускорился», считает эксперт. По его словам, Зеленский и Порошенко являются виновниками разжигания конфликта на Украине с 2014 года.

1 мая Рогов заявил, что над Работино подняли российский флаг. По его словам, в населенном пункте еще остались точечные очаги сопротивления украинских войск.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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