Хотят присоединения: Лукашенко рассказал о намеках Кремля

Власти Российской Федерации «намекают» на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, посещая Гомельскую область.

По его словам, по пути объединения в одно государство не захотят пойти «ни белорусы, ни россияне». Кроме того, добавил Лукашенко, Москва и Минск не обсуждают создание наднациональных органов власти в рамках интеграции Союзного государства. Тем не менее, работа по дорожным картам будет продолжена.

«В этом нет ничего плохого. <...> Чисто экономические вопросы по интеграции», — цитирует главу Белоруссии агентство БелТА.

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Двумя днями ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не предлагал Лукашенко объединять РФ и Белоруссию в одну «сверхдержаву».

«Нет, это не так», — заявил представитель Кремля в ответ на вопрос журналистов о достоверности публикации Bloomberg об объединении двух стран. По словам Пескова, белорусский и российский лидеры обсуждали интеграцию в рамках Союзного государства.

Сам Лукашенко неоднократно говорил, что Россия и Белоруссия не намерены объединяться. Путин также подчеркивал, что делать из двух государств одно нет намерений ни у Минска, ни у Москвы, равно как нет и оснований для такого шага.

При этом Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что президент России якобы инициировал внесение поправок в Конституцию из-за «провала» плана по объединению двух стран. Издание также утверждало, что позитивный исход переговоров с Лукашенко мог бы позволить «обойти» ограничения президентского срока в России. Агентство отмечало, что объединение государств якобы было планом «А» для сохранения Путина у власти, поскольку он смог бы стать главой нового образованного «Союзного государства».

В марте 2019 года Bloomberg уже сообщало о якобы возможном объединении РФ с Белоруссией, что позволило бы Путину сохранить власть после конца президентского срока. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также говорил, что это «вольные упражнения, не имеющие никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле».

Путин и Лукашенко встретились 7 февраля в Сочи. Переговоры проходили в несколько раундов — сначала два лидера общались один на один, после к ним присоединились делегации. Часть российских представителей прилететь в Сочи вовремя не успели из-за плохой погоды. После беседы в официальной обстановке два президента поиграли в хоккей, а потом вновь сели за стол переговоров, дождавшись опоздавших.

По итогам общения Путина и Лукашенко замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак рассказал, что Москва и Минск договорились о поставках газа на условиях прошлого года. Кроме того, две стороны продолжают консультации по интеграции.

По словам Лукашенко, ему удалось обсудить с Путиным многие вопросы, в том числе моменты, связанные с политикой других стран постсоветского пространства. «Дошли до глубины седых времен в нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов (они известны). О многом поговорили, дошли до современности и решили уже не один на один, а с теми, кто вовлечен в этот процесс, продолжить наш разговор», — указал президент Белоруссии. В свою очередь Путин заявил, что погодные условия не позволили части российской делегации вовремя прибыть на переговоры, но это не слишком помешает обсуждению. «Мы пока можем начать нашу дискуссию, пообсуждать наши текущие дела, выйдем и за рамки тех вопросов, которые являются наиболее актуальными», — сказал президент России.

Лукашенко до сих пор пользуется симпатией россиян. Согласно свежим данным опроса ВЦИОМ, именно белорусский лидер — самый популярный зарубежный политик среди россиян. «Позитивное отношение связано с тем, что

он [Лукашенко], во-первых, при всех «но», воспринимается как пророссийский политик, а не прозападный.

Люди это ценят», — сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Среди «но» Федоров назвал нефтегазовую и торговую политику Минска, а также сообщения о роли Белоруссии в перепоставках санкционных товаров в РФ. Однако, подчеркнул глава ВЦИОМ, среди молодого поколения Лукашенко воспринимается как «абсолютно несовременный» политик. «Есть мнение <...> что это последний диктатор Европы, странный смешной чудак из прошлого века», — добавил он, назвав такое мнение маргинальным.