Приболел: Кадыров передал власть Хучиеву

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров передал обязанности руководителя регионом председателю правительства Муслиму Хучиеву из-за того, что проходит лечение.

«Лечение <...> требует медицинских процедур», — отметил в разговоре с РИА «Новости» пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов.

Ранее СМИ сообщили, что полномочия руководителя республики были переданы Хучиеву в соответствии со статьей 76-й Конституции. Согласно документу, врио главы Чечни может стать председатель правительства, если тот заболел или взял отпуск. В разговоре с принадлежащим Григорию Березкину РБК Каримов отметил, что Кадыров «работает без выходных и праздников», поэтому ничего удивительного в необходимости привести в порядок здоровье нет.

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Год назад Рамзан Кадыров уже передавал Хучиеву полномочия, уходя на плановое медицинское обследование.

Муслим Хучиев родился в 1971 году в селе Закан-Юрт Ачхой-Мартановского района Чечено-Ингушской АССР. В 1994 году окончил журфак МГУ. Он работал корреспондентом программы «Экран криминальных сообщений» на РТР в Москве. В 2004 году был назначен руководителем пресс-службы президента Чечни, а на следующий год стал первым заместителем руководителя аппарата главы региона.

После Хучиев был мэром Грозного, а в 2013 году стал министром территориального развития, национальной политики и массовых коммуникаций Чечни. С 2018 года Хучиев является председателем правительства республики.

В апреле прошлого года США ввели санкции против Хучиева, об этом сообщала пресс-служба Госдепа. Вашингтон обвинил российского чиновника в нарушении прав человека.

«Госдепартамент США располагает достоверной информацией о том, что Муслим Хучиев причастен к пыткам», — указывалось в документе. Кадыров в ответ на это указал, что Госдеп не предоставил доказательств обвинений в адрес Хучиева.

«Есть меткое русское выражение про человека, который бьет баклуши. Видимо, у Госдепа нет никаких иных задач и проблем», — говорил глава Чеченской республики.

Уход Кадырова на больничный в 2019 году комментировал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

«Рамзан Ахматович в прекрасном расположении духа, проводит совещания. Это [выход на больничный] условность», — подчеркнул Умаров. Он также предположил, что глава региона хотел пройти обследование.

«Сами понимаете, это вопросы личного характера, я их комментировать не буду. С какой целью он это сделал, это уже его дело. Но он имеет право на такой короткий отпуск», — отметил министр.

Позднее Умаров также сообщал журналистам, что Кадыров «находит отдохновение в его любимом и дорогом сердцу родовом селении», где восстанавливается после простуды.

За это время Кадыров также сочинил стихотворение:

«В созвездии тепла я душу распростер.

Здесь дремлет тишина, здесь говорит костер.

Здесь мысли разбрелись, умчались кто куда.

Здесь небо как гранит, здесь чистая вода.

Здесь воздух исполин, здесь заторможен бег.

Здесь братья на подбор в неистовой борьбе.

Усталость, гнев и боль проходят стороной.

Благодарю тебя, мой трепетный Беной».

Спустя некоторое время Кадыров заявил, что «капельницы ставили всего два дня», и возблагодарил Аллаха за крепость организма. «Все теперь нормально», — добавил он. Кроме того, Кадыров порекомендовал тем, кто хочет меньше болеть, больше заниматься спортом.

В 2017 году глава Чечни в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1» рассказал, что мечтает покинуть свой пост. «Можно сказать, это моя мечта», — сказал Кадыров, до этого отметив, что готов оставить должность. Тем не менее, по словам Кадырова, утверждение руководителя Чечни — «прерогатива руководства государства», и он выполнит любое решение. «Ну, не то, что я устал, что я не хочу служить. А то, что я считаю, что пришло время», — резюмировал Кадыров.

Его слова вскоре прокомментировал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Он пояснил, что в Кремле исходят из того, что Кадыров является последовательным сподвижником Путина.

«Рамзан Кадыров неоднократно говорил, что он является, образно говоря, последовательным и решительным членом круга единомышленников Путина и в данном случае имеет намерения продолжать работать там и так, как ему поручает президент страны», — сказал Песков.

Представитель Кремля напомнил, что Кадыров продолжает оставаться главой республики.

«Иного он не говорил. Из этого мы исходим. Он продолжает оставаться действующим главой республики», — подчеркнул Песков.