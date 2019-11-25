Съезд единороссов и «российская угроза» в США: о чем пишут телеграм-каналы

В минувшую субботу прошел 19-й съезд «Единой России», на который приехал Владимир Путин, среди прочего заявивший, что партийцам следует «терзать и трясти» чиновников.

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Что же до самой партии, то за несколько дней до этого ВЦИОМ опубликовал проведенное по заказу Института развития парламентаризма исследование «Прекрасная «Единая Россия» будущего»: 63% россиян сказали, что в России есть партия власти, 66% считают, что партия власти стране нужна (и лишь 24% - что не нужна).

«Неплохие выводы для ЕР, — констатирует «Мейстер». — Граждане хотят понимать с кого требовать ответа за ситуацию в стране. И лучше, чтобы это был какой-то один субъект, а не разношерстная парламентская коалиция.

Да, есть определенная усталость от «Единой России», есть претензии. Но все это ворчание старых супругов, которые конечно же никогда не разведутся. Хотя бы, потому что никто кроме ЕР на текущий момент не в состоянии претендовать на роль правящей партии и ответить на этот запрос граждан».

Тем временем меньше чем за год до Олимпиады в Токио вокруг России разгорается новый допинговый скандал, который грозит нашим спортсменам недопуском на Игры

«Вы ж только полюбуйтесь, в какой ВАДА впадает эталонный блуд, — призывает «Адекват». — Раз: отзаседались в прошлое воскресенье - и тишина.

Два: жевали паузу двое суток и во вторник разродились - ничего никому не скажем до 9 декабря, когда исполкому предстоит утверждать то, до чего в страшной тайне дозаседались в воскресенье.

Три: прошло неполных четыре дня, и концепция, как у депутата в анекдоте, резко изменилась - выкатили официальный пресс-релиз, что рекомендованы страшные кары.

И вишенкой на торте - чуть более раннее: еще за несколько дней до воскресного заседания глава ВАДА сначала практически открытым текстом предрешает его выводы, а на следующий день пресс-служба, спохватившись, заявляет: не верьте глазам своим, ничего мы не предрешали, это все неправильный перевод.

Пес его знает, что все эти дни творилось в их закулисье. В отсутствие в паблике хоть капли конкретики не приходится и гадать, чего ждать от спортивного арбитража, который на предыдущем такте, в начале прошлого года, уже давал ВАДА порядочный окорот. Понятно одно: принятое примерно тогда же решение «договариваться и терпеть» вместо того, чтобы принять объявленную войну, проверку временем не прошло вот совершенно».

У Эстонии тоже появились свои претензии к России.

«Cпикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас написал у себя в Facebook, что Россия «аннексировала около 5% территории» Эстонии. Причиной беспрецедентно жёсткого заявления, от которого русские уже не смогут оправиться, стало недавнее интервью нашего дипломата Сергея Беляева, в котором тот упомянул о недействительности Тартуского мирного договора 1920 года, по которому никем на тот момент не признанная Советская Россия добровольно отдала никем на тот момент не признанной Эстонии часть своих территорий. В 1940 году договор утратил силу в связи с вхождением Эстонии в состав СССР.

В целом такие новости хороши хотя бы своей просвещенческой функцией. Вот, допустим, жил себе спокойно добрый русский человек и не знал, поди, что у России и Эстонии, оказывается, до сих пор нет действующего договора о границе.

Вот те на! Страна Евросоюза, член НАТО, непреодолимая скала великой европейской цивилизации на пути грязной азиатской деспотии — а границы до сих пор нет. Век живи — век учись, — иронизирует ИА «Стекломой». — Что же касается эстонских парламентариев, то делать такие бескомпромиссные заявления при отсутствии действующего договора о границе — дело неблагодарное. А то как бы новый договор не пришлось заключать по границе Принарвской республики».

Американцы также недовольны.

«Россия уже вмешивается в американские президентские выборы 2020 года, вовсю трубит пресса США. И даже уже выбрала своих любимчиков среди кандидатов от Демократической партии, — пересказывает сюжет канала MSNBC «Доктор прописал». — На первом месте - член палаты представителей Тулси Габбард (видимо потому, что выступала против вторжения США в Сирию и свержения сирийского правительства)

На втором месте - сенатор Берни Сандерс. Ну а замыкает пятерку Джозеф Байден. Ну, он же говорил, что Путин не хочет, чтобы его избрали президентом

Но это только начало волны бреда, который обрушится на американцев и на весь свет по мере приближения выборов».

А вот канал «Что происходит?!» обратил внимание на то, что прокуратура Швеции закрыла-таки дело об изнасиловании, якобы совершенном Джулианом Ассанжем.

«Мавр сделал своё дело - мавр может умывать грязные руки и прикидываться порядочным человеком. То самое дело, из-за которого основатель Wikileaks просидел 6 с половиной лет своей жизни в трёх стенах эквадорского посольства в Лондоне.

Теперь, когда не по годам седой Киберведьмак попал в лапы ОПГ «Американское правосудие», шведы могут снять с себя позорный груз ложных обвинений и фактически признать, что 8 лет ломали человеку жизнь, просто потому что их об этом попросили заокеанские уважаемые партнеры. Мораль этой истории, полагаем, проговаривать не надо», — заключает канал.

В нашей же стране между тем набирает ход 3-й сезона конкурса управленцев «Лидеры России».

Никита Кричевский обратил внимание, что победитель прошлогоднего конкурса «Лидеры России» Владимир Жаворонков стал начальником управления здравоохранения Казани, да еще в ранге замминистра здравоохранения Татарстана».

«Щас добью окончательно, — пишет «Антискрепа». — Жаворонков начинал карьеру младшим(!) медбратом городской клинической больницы №6 Казани. Потом выучился и стал врачом-хирургом, после – завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения, а потом – заместителем главврача Республиканского клинического онкодиспансера. Притом, что парню всего 34 и родился он 9 мая 1985 года, в День 40-летия Победы.

Короче, хотите вы того или нет (а я знаю, что многие хотят «чем хуже – тем лучше»), но количество молодых «Лидеров» постепенно переходит в качество. Мы в этом наглядно убедимся в третьем десятилетии этого века, что наступит менее чем через полтора месяца».

Ну и, наконец, РИАN обрадовался новости про опрос ВЦИОМ о том, что за последние 29 лет россияне больше всего были счастливы в апреле этого года.

«Новостная повестка того времени выглядела примерно так:

— Прекратил действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной.

— Власти Эквадора лишили основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа убежища в посольстве в Лондоне, Ассанж задержан полицией.

— В результате крупного пожара серьёзные повреждения получил собор Парижской Богоматери, шпиль «Нотр-дама» обрушился.

— Законопроект о суверенизации российского сегмента Интернета принят депутатами ГД РФ России в третьем чтении.

— Россия установила запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину.

— Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов Донецкой и Луганской областей Украины могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме.

— В Украине состоялся второй тур голосования на очередных выборах президента Украины. По предварительным итогам победу одержал Владимир Зеленский.

К слову, больше всего россияне счастливы, если у них все хорошо в семье, со здоровьем и работой. А новости... новости подождут», - резюмирует канал.

До следующей недели!