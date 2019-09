Сигнал из Америки: Украине грозит новый передел

Главным международным скандалом прошедшей недели стало содержание телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. По данным информатора, глава Белого дома якобы оказывал давление на своего украинского коллегу с тем, чтобы тот способствовал расследованию против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена — Хантера, который мог быть замешан в коррупционных схемах на Украине.

Несколько лет назад Хантер Байден входил в состав совета директоров небольшой частной газодобывающей компании Burisma, и, согласно данным The Hill, с весны 2014 года до осени 2015-го он получал за свою работу вознаграждение по $150 тыс. в месяц. The New York Times приводит другие данные — компенсация была $50 тыс. ежемесячно вплоть до апреля 2019 года.

Реклама

Сам факт подобного разговора и слухи о давлении реанимировали требования представителей Демократической партии США об импичменте Трампу, что заставило Белый дом даже опубликовать расшифровку беседы двух президентов, что, в общем-то, не является обычной практикой.

Это привело к определенным последствиям для Зеленского — в разговоре он пожаловался американскому лидеру на то, что Германия и Франция, с его точки зрения, делают недостаточно для Украины. Даже немецкая пресса сочла подобные высказывания оскорбительными для Берлина. В частности, об этом пишет Spiegel.

Вместе с тем сам этот сюжет вскрывает другую внутреннюю проблемы Украины, которую Зеленский пытается спрятать все время своего активного участия в политическом процессе страны. В целом, ни для кого не секрет, что украинские олигархи традиционно оказывают большое влияние на развитие государства. Попытки Зеленского, которого — по крайней мере, в период избирательной кампании — часто называли ставленником Игоря Коломойского, отстроиться от крупных предпринимателей, кажется, проваливаются.

При этом подобный обычный ход украинской политики вызывает явное раздражение в США. Вашингтон неоднократно призывал ограничить влияние местных олигархов на украинскую экономику. Видимо, Белый дом видит в этом течении политического процесса коррупционную составляющую.

В этой конфигурации, однако, снова проявляется противостояние и чисто внутриукраинское — в весенней избирательной кампании, победителем из которой вышел Зеленский и косвенно Коломойский (хотя оба отвергают связи друг с другом), есть и проигравшая сторона — Ринат Ахметов. Утративший группы влияния в политике (по крайней мере, на данный момент).

Возвращение в публичное

Обращает на себя внимание то, что Игорь Коломойский, несколько лет назад пропавший из публичной сферы Украины на фоне конфликта с Петром Порошенко, возвращается туда обратно и ведет себя достаточно активно.

Недавно он появился на форуме «Ялтинской европейской стратегии» в Киеве, где его не особенно ждали. Дело в том, что организатором мероприятия выступает крупный украинский бизнесмен Виктор Пинчук, с которым у Коломойского отношения простыми не назовешь. Около четырех часов в кулуарах мероприятия олигарх раздавал комментарии для прессы. А за несколько дней до этого он встретился с Зеленским в офисе президента, где они обсудили «вопросы ведения бизнеса на Украине, также речь шла об энергетической сфере». Второе — уже, к слову, затрагивает интересы Ахметова.

В начале октября Украину ждет другое событие — хозяйственный суд Киева рассмотрит иск Коломойского и его офшорной компании о возврате акций крупнейшего банка страны – Приватбака. И этот процесс уже давно следует рассматривать исключительно в контексте политического, а потому за ним пристально наблюдают и в США, и в Европе.

«Коломойский согласился отдать Приватбанк добровольно, государство вложило в него $5,5 млрд. Поэтому появление такого иска вызывает много вопросов. Но окружение Владимира Зеленского в этот процесс не вмешивается»,

— говорит источник «Газеты.Ru» в Национальном банке Украины.

Вообще Коломойский долгое время находился за пределами Украины и вернулся в страну только после поражения Порошенко на выборах, что, конечно, в очередной раз подстегнуло слухи о том, что Зеленский может быть его «проектом».

Теперь бизнесмен компенсирует потери, которые он понес за время президентства Порошенко. После национализации Приватбанка у него остались ферросплавные заводы, горно-обогатительные комбинаты, предприятия ТЭК (нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие и реализующие готовые нефтепродукты). Коломойский является совладельцем самой крупной на Украине авиакомпании — «Международные авиалинии Украины». В его собственности также компания «ДнепроАзот», которая является крупнейшим поставщиком хлора водоканалам на всей территории страны. Остановка только этого предприятия может привести к коллапсу.

В украинской публичной политике влияние Коломойского изменилось до уровня ниже, чем было в 2013 году. Хотя сначала олигарх все, казалось бы, делал правильно: в 2014 году он возглавил Днепропетровскую областную государственную администрацию, регулярно делал проукраинские заявления и говорил о защите области от создания на ее территории «народной республики». Его друг Борис Филатов стал мэром крупного промышленного города — Днепра.

Но спустя несколько лет Коломойский поссорился и с Порошенко, и с Филатовым. Большие надежды подавала и созданная олигархом партия «Укроп», которую возглавлял еще один его сторонник — Геннадий Корбан. Но после задержания Корбана в 2016 году политический вес партии сошел на нет.

Ахметов не сдается

Что касается проигравшей стороны — Рината Ахметова, — то он изначально поставил не на тех людей.

«Он поддерживал Олега Ляшко и доверительно относился к Петру Порошенко. Но оба они проиграли. Фактически сейчас у Ахметова нет депутатов, которые бы могли на него ориентироваться. Партия бывшего украинского президента проводит свою политику»,

— говорит источник «Газеты.Ru» в партии «Голос».

Публично компания СКМ, которая объединяет бизнесы олигарха, всегда заявляла, что она «вне политики». Но на самом деле это не так. И хотя лично Ахметов после 2012 года ушел из публичной политики, в парламенте оставались депутатские группы, которые ориентировались непосредственно на олигарха. Например, в Верховной раде прошлого созыва на него ориентировался «Оппозиционный блок» и Радикальная партия Ляшко.

Последние годы Ахметов вкладывает деньги в развитие альтернативной энергетики и получает хорошую компенсацию. По подсчетам Bihus.info, в прошлом году компании олигарха получили около 3 млрд грн ($125 млн) компенсаций по «зеленому тарифу». В этом году эти цифры могут вырасти до 5 млрд грн ($208 млн).

В отличие от Коломойского, влияние Ахметова за годы президентства Порошенко только выросло. Сердце его империи — энергетика. Его компания ДTЭК владеет 70% мощностей теплостанций страны. Например, ему принадлежит «Киевэнерго», «Западэнерго», «Днепроэнерго», «Днепрооблэнерго», шахты «Белозерская» и так далее.

Это дает олигарху огромный рычаг влияния на Украину. Компании бизнесмена — крупнейшие добытчики угля в стране. Но энергетический бизнес зависит от государства, которое устанавливает тарифы и определяет доходность всего бизнеса олигарха. В 2015 году ТЭС получали не более 0,9 грн за 1 кВт-ч, что плохо отражалось на доходности бизнеса олигарха. Но с начала 2016 года ситуация резко изменилась и тарифы стали постепенно расти. Происходило это благодаря формуле «Роттердам+». Стоимость угля рассчитывалась по формуле «цена в портах Амстердам — Роттердам — Антверпен (АРА) + цена его доставки на Украину». Причем, это касалось и угля, который добывался на территории страны. Эта цена и закладывалась в стоимость электроэнергии. Хорошие условия работы на рынке давали о себе знать: на телеканале «Украина», принадлежащем Ахметову, не звучала критика в адрес бывшего президента Петра Порошенко.

Но сейчас все иначе. К бизнесу Ахметова — компании ДTЭК — уже появились претензии. В интервью украинскому изданию «Цензор. Нет» Коломойский сообщил, что Ахметов за три года заработал на формуле «Роттердам+» около $4,2 млрд. Окружение президента требует от компании Ахметова снизить цены.

Вашингтон против всех

Подобная встроенность олигархов в украинский политический процесс не устраивает США, и последние заявления Трампа — что в нашумевшем разговоре с Зеленским, что на Генеральной Ассамблее ООН — показывают, что Вашингтон не хочет тратить на Украину то же количество денег, что он тратил до этого.

И если в ситуации с Коломойским в этом контексте все относительно понятно — США хотят, чтобы влияние олигарха на украинскую политику было максимально ограничено, то Ахметов был участником другой истории, которая может в дальнейшем оказывать влияние на взаимоотношения Киева и Вашингтона.

В 2015 году бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт, который осужден на 7,5 лет за мошенничество и незаконную лоббистскую деятельность за рубежом, написал письмо своему бухгалтеру, что ожидает почти $2,5 млн за проделанную на Украине работу.

Пресс-секретарь Манафорта подтвердил, что средства должны были поступить от политиков и олигархов, в частности от Сергея Левочкина и Рината Ахметова. По информации CNN, Манафорт мог передавать Ахметову результаты социологических опросов, которые связаны с президентскими выборами в США.

К слову, с согласия украинских олигархов вошел в состав совета директоров Burisma и Хантер Байден. Компанию связывают с именем Николая Злочевского — бывшего министра экологии в правительстве Николая Азарова.

До Трампа, кстати, профессиональный интерес к этой компании проявлял и экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин. Именно к выдаче Burisma лицензий на разработку месторождений у него были вопросы, и он требовал расследовать этот момент. Шокин, как утверждают, лишился должности из-за шантажа со стороны Байдена, который обещал обрезать финансовую помощь Украине, если генпрокурора не поменяют.

На этой неделе представитель экс-генпрокурора заявил об иске о восстановлении в должности.

Зеленский между молотом и наковальней

Во всей этой конфигурации наиболее уязвимым выглядит фигура президента Зеленского. Украина сегодня зависит от внешних финансовых вливаний, и внутренний конфликт, тем более завязанный на интересах олигархов, явно может стоит ей политической репутации.

«Олигархи богаты и влиятельны только по украинским меркам, и часто совершают глупости. Публичные заявления Коломойского создают проблемы для Зеленского. В США уже неоднократно требовали от украинского президента ограничить его влияние», — говорит «Газете.Ru» источник в партии «Батькивщина»

Понимает это и Зеленский, который провел мощную избирательную кампанию в Раду и провел в украинский парламент монобольшинство из своей партии «Слуга народа». И именно украинский парламент, который должен был стать опорой для действующего президента во всех его реформах, может стать настоящим полем битвы. Где будут преломляться разнонаправленные интересы украинской политики.

Еще не прошел даже месяц с момента начала работы нового состава Рады, как уже стало очевидно, что большинство Зеленского довольно эфемерно. По некоторым оценкам, на Коломойского во фракции «Слуги народа» ориентируются 20-30 депутатов, от которых и будет зависеть голосование по важным вопросам. Тест по провалу голосований уже состоялся: в середине месяца Рада не собрала необходимые 226 голосов для принятия законопроекта «О правопреемсте Украины», которым предлагалось отменить действия актов СССР и УССР на территории страны.

Конфликт интересов между Игорем Коломойским и Владимиром Зеленским существенно усилится в ближайшие годы, прогнозируют украинские политологи. Западные партнеры будут давить на украинского президента и требовать от него в обмен на финансовую помощь снизить влияние олигархов на экономику страны.

«Борьба Зеленского с олигархами, которые не хотят терять своего влияния, еще только впереди», — резюмирует источник «Газеты.Ru» в партии «Народный фронт».