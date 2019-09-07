«Рано расслабляться»: Порошенко оценил обмен заключенными

Экс-глава Украины Петр Порошено призвал население страны, а также ее руководство не расслабляться после завершения обмена заключенными между Украиной и Россий.

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В своем посте в твиттере бывший украинский лидер для начала отметил, что освобождение украинцев — «это большое и радостное событие не только для них самих и их семей, а для каждого украинца во всем мире». Он поздравил своих соотечественников с «возвращением домой» и отметил, что «тому искренне радуется вся Украина».

В то же время, по словам Порошенко, он не понаслышке знает, что в переговорном процессе не бывает «простых и линейных решений». «Горжусь тем, что завоеванное нами еще весной решение Международного морского трибунала [президента России Владимира] Путина приперло к стене и побудило наконец-то освободить наших героев», — заявил Порошенко в своем сообщении.

Вместе с тем он призвал не расслабляться, а продолжать бороться с Россией. «Сегодняшнее приподнятое настроение не должно нас расслаблять. У нас впереди изнурительная борьба со злейшим врагом Украины, сильным и коварным. Это общее дело власти и оппозиции», — заключил он.

Впрочем, у нынешнего главы Украины Владимира Зеленского другое мнение. Политик провел телефонную беседу с российским коллегой Владимиром Путиным, и два лидера договорились продолжать совместную работу в течение месяца, передает ТАСС. Из этого можно сделать вывод, что Зеленский намерен вести переговоры, а не «изнурительную борьбу».

В то же время Зеленский отметил, что 7 сентября был выполнен первый этап по налаживанию переговорного процесса между странами. «Я должен подтвердить, что я, президент Украины Владимир Зеленский, и президент РФ Владимир Путин сделали все, что обещали, не изменяя по ходу наши договоренности», — сказал он после того, как встретился в Борисполе с освобожденными украинцами, прибывшими на родину.

Кроме того, он поделился своими планами в отношении урегулирования конфликта в Донбассе. «Дальше мы будем приближаться ко времени возвращения всех наших пленных и продолжать уже в Минском процессе разведение войск двумя этапами: Золотое, Петровское — сначала, а потом разведение по всей территории и уже прекращение огня в полной мере и прекращение войны», — рассказал украинский лидер.

Помимо этого, он выразил надежду на продолжение переговорного процесса в «нормандском формате». «Я надеюсь, что в ближайшем будущем у нас будет встреча в «нормандском формате». И будем говорить о всех этих шагах. В ближайшем будущем мы должны сделать шаги, чтобы закончить эту ужасную войну», — обратил внимание Владимир Зеленский.

На продолжение конструктивного диалога между странами надеются и в России. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала поддерживать этот настрой и дальше.

«Несмотря на то, что были и провокации, и объективные трудности, процесс все же состоялся. Очень важный шаг. Необходимо максимально поддерживать этот настрой на решение проблем, а не на их усугубление. Политическая воля и системная кропотливая работа дают свои плоды», — написала Захарова в фейсбуке.

В то же время она обратила внимание, что постоянное обвинение России во всех проблемах Украины не поможет решить реальные внутриполитические и экономические проблемы. «Конкретные шаги — лучший алгоритм действий», — заключила представитель внешнеполитического ведомства.

Между тем в Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) считают, что сегодняшнее событие показывает, что Владимир Зеленский и его окружение поняли, «что конфронтация с Россией, начало которой было положено при [бывшем президенте Петре] Порошенко, губительно для самой Украины». Такое мнение выразил в разговоре с РИА «Новости» член СПЧ Александр Брод.

В то же время он отметил, что не может назвать взаимное освобождение граждан коренным переломом в российско-украинских отношениях. «Мы видим множество недружественных выступлений, которые продолжаются со стороны украинских политиков, пока не видно стабилизации ситуации в Новороссии, обстрелы гражданских объектов продолжаются. До выполнения минских соглашений еще очень далеко. Но начало конструктивному диалогу в виде этого обмена положено», — сказал Брод.