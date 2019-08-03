«Ничего хорошего»: Силуанов оценил новые санкции США

Госдепартамент США раскрыл подробности второго пакета санкций, которые американские власти планируют ввести с 19 августа в отношении России из-за «дела Скрипалей». Согласно письменному заявлению руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, ограничения касаются российского госдолга и международных организаций, которым запрещается предоставлять Москве кредиты, передает ТАСС.

«Второй раунд санкций будет включать следующее: США будут против выдачи любого кредита, финансовой или технической помощи России со стороны международных финансовых организаций, таких как Всемирный банк и Международный валютный фонд», — говорится в заявлении.

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Эти санкции, как сообщила Ортэгус, вступят в силу после публикации соответствующего уведомления в Федеральном реестре, то есть примерно 19 августа 2019 года и будут действовать как минимум в течение года. Эти 15 дней отсрочки, согласно американскому законодательству, предназначены для уведомления конгресса о решении вашингтонской администрации.

«Санкции могут быть сняты только после этого 12-месячного периода, если исполнительная ветвь власти установит и удостоверит конгресс в том, что Россия выполнила ряд условий», которые указаны в законе Соединенных Штатов о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года, обратила внимание представитель Госдепартамента.

В частности, чтобы снять санкции, Москве необходимо «предоставить надежные гарантии того, что она не готовится применить химическое оружие». Помимо этого, российская сторона должна заверить США, что в дальнейшем не будет использовать химоружие, а также «позволит международным инспекторам проверить эти заверения».

Также для снятия ограничительных мер, как заявили в Госдепартаменте, Россия должна произвести «выплату компенсаций жертвам нападения в Солсбери».

Первый пакет санкции из-за инцидента, который произошел в марте 2018 года в Солсбери, был введен 27 августа 2018 года. Тогда американские власти так же, как и сейчас, обвиняли Москву в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По данным британских властей, пострадавших отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок». При этом точных данных, подтверждающих вину Москвы, ни Лондон, ни Вашингтон предоставить до сих пор не могут. Между тем Москва свою вину категорически отрицает.

Второй пакет американских санкций призван ограничить нерублевое долговое финансирование России американскими банками. «Эти санкции ограничат доступ России к многосторонней банковской системе развития, рынку США для первичных выпусков не выраженных в рублях суверенных долговых обязательств России, не выраженному в рублях долговому финансированию», — приводит издание цитату из документа. Там также говорится, что будет ограничен российский доступ к «продукции американского происхождения, которая стратегически важна для российских программ по разработке химического и биологического оружия».

Как указала руководитель пресс-службы санкционные меры, указ о введении которых 1 августа подписал президент США Дональд Трамп, ограничат доступ России к миллиардам долларов в рамках двусторонней коммерческой деятельности с американской стороной.

Тем временем в России уже отреагировали на вводимые американскими властями антироссийские санкции. Так, по мнению первого заместителя председателя Государственной думы Александра Шерина, в этом вопросе не стоит «искать какой-то справедливости или правосудия».

«Мы давным-давно наблюдаем, что санкции против Российской Федерации вводятся по надуманным причинам. Создаются информационные поводы, которые потом раздуваются, при этом они не имеют под собой никаких юридических оснований или материальных доказательств», — сказал российский парламентарий ФАН.

При этом он отметил, что скорее всего эти санкции отразятся на россиянах, а не на «олигархических группах». Они, по словам Шерина, «останутся неуязвимыми».

«Все идет к тому, чтобы запретить России продавать энергоресурсы. Все идет к тому, чтобы страны, на которые имеют влияние либо США, либо Евросоюз, не могли покупать у России газ и нефть», — уверен депутат.

Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что в введении США второго пакета санкций против России «нет ничего хорошего».

«Решения американской стороны о введении дополнительных ограничительных мер оказывают негативное влияние на двусторонние отношения наших стран, в чем нет ничего хорошего. Но российская экономика за последние годы уже доказала свою устойчивость к внешним ограничениям. Созданная нами гибкая макроэкономическая конструкция и взвешенная бюджетная политика обеспечивают быстрое приспособление экономики к внешним неблагоприятным условиям», — передает слова Силуанова РИА «Новости».

В то же время, по мнению председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, подписание Трампом указа о введении второго пакета санкций против России является «актом скорее символическим, из категории «обвинение как доказательство».

«Ведь причастность России к этому инциденту по-прежнему остается в категории «хайли лайкли», и уже очевидно, что никаких реальных доказательств не последует. А значит, у Вашингтона и Лондона не остается иного выбора, как вести себя так, будто вина России очевидна», — сказал политик РИА «Новости».