Вместе против России: Порошенко предложил помощь Грузии

Бывший президент Украины Петр Порошенко одобрил антироссийские протесты в Грузии, обвинил Россию в намерении ослабить экономику Грузии прекращением авиасообщения, а также помочь «грузинским братьям» по туристической линии.

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«Обращаюсь к правительству Украины и Министерства инфраструктуры с предложением предоставить в этот период скидку на аэронавигационные и аэропортовые сборы для рейсов сообщением Украина-Грузия-Украина. Авиакомпании могли бы снизить цены на билеты», — добавил бывший украинский лидер.

Он также предложил переименовать Грузию в Сакартвело.

«Очень важно помочь тем, кто так же, как и мы, много лет борется с российской агрессией. Поддержать Сакартвело — значит поддержать Украину!», — пояснил политик.

Со своей стороны, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что протесты в Грузии – пример последствий «западной геополитической инженерии». Об этом глава МИД РФ заявил на встрече с руководителями российских региональных некоммерческих организаций, передает ФАН.

«Пример последствий геополитической инженерии, которой наши западные коллеги занимаются, это Грузия, где западные кураторы готовы закрывать глаза на бесчинства ультранационалистов, на русофобию, лишь бы порвать все связи народа Грузии с нашей страной, переписать нашу общую историю», – заявил дипломат.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства,

слепое следование подсказкам из-за рубежа может привести любую страну к краху, показательный пример этого — Украина.

«Страна с огромным потенциалом при режиме (Петра) Порошенко... была низведена до состояния просителей международной помощи, лишилась индустриальной базы, страдает до сих пор от колоссального оттока трудоспособного населения и не говоря уже о внутреннем конфликте», — добавил Лавров.

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Грузию с 8 июля. Организованных туристов было рекомендовано в кратчайшие сроки вернуть домой.

«Здесь нет никакого политического конфликта. Здесь превентивные меры, дабы обеспечить безопасность наших сограждан», — заверил журналистов в этой связи пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что необходимо ввести экономические санкции в отношении Грузии.

«Давайте говорить прямо: импорт вина и продуктов из Грузии – это благотворительность в отношении экономики этой страны, причем благотворительность за счет отечественных виноделов и аграриев», — заявил Миронов, добавив, что нет смысла «поддерживать торговые связи со страной, последовательно проводящей антироссийскую политику».

По данным Национальной статистической службы Грузии за 2018 год, объем иностранных инвестиций в страну составил более $1,2 млрд, из них доля инвестиций из РФ — $60 млн.

В абсолютных цифрах это немного, но для страны, которая находится в дипломатической конфронтации с Россией, такой объем достаточно показателен.

Причиной захлестнувших столицу Грузии антироссийских акций протеста стало участие российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Недовольство изначально вызвало то обстоятельство, что председатель заседания МАП депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.

Ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили одобрил протесты в Тбилиси.

«Россияне обнаглели до конца. Они привезли нам реального оккупанта. Который воссел в парламенте Грузии и поднял российский флаг. И молодежь выступила», — сказал Саакашвили в эфире телеканала «112 Украина».

Он также призвал украинцев приезжать на курорты Грузии вместо россиян, поток которых иссякает на фоне введенного Москвой запрета на авиасообщения, передает НСН.

Член Общественной палаты РФ, директор Института проблем демократии Максим Григорьев напомнил, что после ухода Саакашвили с поста президента Грузии Москва создала режим наибольшего благоприятствования Тбилиси во всем: в магазинах снова стали появляться грузинские продукты питания, российские туристы начали ездить в Грузию.

«Это был аванс Грузии. В целом и сейчас все экономическое благосостояние Грузии сформировано силами России, поскольку почти все грузинские бизнесмены делают капиталы на сотрудничестве с Россией.

Россия – это сук, на котором сидит маленькая Грузия. И она этот сук пилит. Запрет авиасообщения – только первый шаг Москвы. Дальше могут последовать и другие меры», — допустил эксперт.

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова рассказала, что поток российских туристов в Грузию может сократиться на 60-70%.