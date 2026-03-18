Артуры и Карины чаще других становятся бизнесменами в России

Большинство индивидуальных предпринимателей родились в 1980-е, поэтому их имена подвержены моде того периода. Чаще всего ИП регистрируют Александры и Елены, но, если учесть влияние популярности, в топ выходят Артуры и Карины. Артуры предпочитают заниматься строительством автомобильных и железных дорог, а Карины — фотографией.

Это показало исследование Точка Банка, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Самые популярные и непопулярные имена среди ИП подсчитаны по реестру ЕГРИП. Букву «ё» заменяли на «е», чтобы учесть различные вариации одного имени. Совсем редкие имена исключались. Рассматривались только ИП, зарегистрированные в Москве и Московской области. Этот подход позволил учесть популярность мужских и женских имен в целом среди населения.

Так как в топ самых предпринимательских имен попадают и просто популярные имена, дополнительно была произведена корректировка. За основу взяты имена людей, проживающих в Москве и Московской области с 1902 года. Аналитики сравнивали долю людей с определенным именем среди жителей Москвы и МО и среди ИП. Так получилось увидеть не просто популярные имена, а распространенные именно среди предпринимателей.

Больше всего ИП зарегистрировано на Александров (8,1%), Сергеев (6,5%) и Дмитриев (5,8%). Это одни из самых распространенных имен, поэтому и среди ИП они встречаются часто.

Если учесть влияние популярности, то в топ выходят Артуры, Эдуарды и Тимуры. Их имена встречаются среди предпринимателей чаще, чем среди жителей Москвы и Московской области.

Также среди предпринимателей часто встречаются имена Арман, Ашот и Армен. Арман среди ИП встречается в 3,8 раза чаще, чем среди всех жителей Москвы и МО. Это объясняется эффектом низкой базы — предпринимателей с таким именем в регионе чуть больше ста.

Реже остальных предпринимателями становятся Николаи, Геннадии и Викторы, если исключить совсем редкие имена.

Мужчины с именами, на которые зарегистрировано больше всего ИП, предпочитают вести бизнес в грузоперевозках и интернет-торговле. Арманы чаще всего встречаются в ресторанной сфере, Армены — в розничной торговле.

Выращиванием однолетних растений чаще занимаются Владимиры, Николаи и Викторы. В рекламе наибольшая доля у Кириллов в сравнении с другими видами деятельности. Никита, Артем, Даниил и Егор часто открывают студии звукозаписи. Денисы и Романы занимаются изделиями из кожи и меха, а Олеги и Андреи — бухгалтерским учетом. Доля Иванов больше в сфере образования, а Сергеев — в рыболовстве.

Среди женщин больше всего ИП зарегистрировано на имена Елена (6,7%), Ольга (5,6%) и Екатерина (5,2%).

Если учесть влияние популярности, то в топ выходят Карина, Алина и Диана. Эти имена встречаются среди предпринимательниц чаще, чем среди жительниц Москвы и Московской области.

Лидии, Веры и Нины реже остальных становятся предпринимательницами, если исключить совсем редкие имена.

Женщины с именами, на которые зарегистрировано больше всего ИП, чаще выбирают интернет-торговлю и розницу. Офлайн-торговлю предпочитают Людмилы, Галины и Светланы. Эти имена более популярны для женщин, родившихся в 1940–1960-х годах. Вероятно, предпринимательницы открывали бизнес еще тогда, когда интернет-торговля не была так развита.

Марии, Дарьи и Елизаветы чаще других открывают бизнес в сфере кино и телевидения. Елены выбирают бухгалтерский учет, а Натальи — рыболовство. Татьяны занимаются производством резиновых изделий, а Анны — производством игрушек.

Ранее аналитики зафиксировали пик усталости и выгорания у россиян.

 
