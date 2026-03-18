Российская туристка трое суток не могла покинуть гостиницу в Дубае

Ivanova Ksenia/Shutterstock/FOTODOM

Российская туристка, застрявшая в Дубае из-за отмены рейса в связи с напряженной обстановкой на Ближнем Востоке, рассказала о трех днях ожидания в гостиничном номере, проведенных «на чемоданах». Об этом сообщает РИА Новости.

«Нам сказали сидеть и ждать, потому что позвонить могут в любой момент, чтобы выезжать в аэропорт DXB (международный аэропорт Дубая. — прим. ред.)», — пояснила девушка.

По ее словам, такая же ситуация была и у других постояльцев отеля, которые также практически не спали, постоянно ожидая возможности вылететь.

В итоге туристке удалось покинуть Дубай только спустя три дня, в то время как некоторые соотечественники провели в ожидании вылета в отеле больше недели.

Несмотря на положительные впечатления от отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), девушка заявила, что не планирует возвращаться в эту страну.

До этого турист из России Александр рассказал, что из-за отмены рейса в Дубае на фоне эскалации на Ближнем Востоке потерял более 400 тыс. рублей на еде и проживании.

Ранее властям Дубая пришлось попросить отели продлить проживание туристам из-за отмен рейсов.

 
