Американские астронавты выйдут в открытый космос с борта МКС для ремонтных работ

Американские астронавты, находящиеся на Международной космической станции (МКС), выйдут в открытый космос для проведения монтажных работ на внешней части орбитальной лаборатории. Об этом сообщает NASA.

Отмечается, что астронавты Кристофер Уильямс и Джессика Меир подготовят энергетический канал 2A и протянут кабели для будущего развертывания дополнительной пары солнечных батарей нового поколения iROSA. Эти панели добавят станции дополнительную электроэнергию.

Выход из шлюзового модуля Quest американского сегмента начнется 18 марта в 8:00 по восточному времени США (16:00 мск) и продлится около 6,5 часа. Это будет 278-й выход в рамках работ по сборке, обслуживанию и модернизации МКС.

В данный момент на борту станции находится международный экипаж из семи человек: космонавты «Роскосмоса» Андрей Федяев, Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, астронавты NASA Кристофер Уильямс, Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено.

До этого глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил, что планируется потопить МКС в 2030 году. По его словам, с 2028 года корпорация начнет постепенное снижение орбитальной высоты станции с целью последующего ее затопления.



Ранее российский грузовой корабль «Прогресс МС-32» скорректировал орбиту МКС.