Ветеринар рассказала, почему кошки и собаки смотрят телевизор

Кошки и собаки иногда с интересом смотрят телевизор из-за охотничьих инстинктов. Об этом рассказала РИА Новости главврач Ветеринарного центра Базылевского Анастасия Костикова.

«В природе зрение кошек и собак заточено на то, чтобы мгновенно реагировать на движение. Если по экрану бежит мышь, летит птица или мяч — их мозг получает сигнал: «Цель!» — сообщила ветиринар.

Эти повадки объясняют интерес домашних питомцев к передачам про охоту, рыбалку, спорт, а также мультики с быстрой сменой сцен и кадров.

«Для котов и собак телевизор это что-то вроде «интерактивного окна» в мир, полный потенциальной добычи», — уточнила Костикова.

Ветеринар также добавила, что домашних животных также привлекает звук телевизора, причем даже быстрее, чем картинка.

До этого кинолог сообщил, что главной угрозой для собак весной становится пироплазмоз. Это заболевание крови, которое вызывают насекомые, такие как клещи. Кинолог посоветовала владельцам внимательно наблюдать за состоянием своих питомцев после каждого выхода на улицу. Если на собаке обнаружен клещ, его следует аккуратно удалить с помощью пинцета или специального инструмента, выкручивая его и стараясь не повредить брюшко паразита.

Ранее ветеринар дала советы, которые помогут питомцу пережить весеннюю аллергию.

 
