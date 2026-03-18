Россию предупредили о негативных последствиях в случае поражения Ирана

Несмотря на распространенное мнение о потенциальной выгоде для России от конфронтации между Израилем, США и Ираном, существует риск возможных негативных геополитических последствий конфликта для Москвы. Об этом пишет издание The National Interest (TNI).

В статье утверждается, что даже если поражение Тегерана принесет России временное экономическое облегчение за счет роста цен на нефть, это также приведет к ущербу для ее репутации, так как Иран является ее союзником.

Автор материала полагает, что Москва также может столкнуться с ухудшением отношений со странами Персидского залива, особенно если подтвердятся данные американской разведки о том, что Россия предоставляет Ирану разведывательную информацию для атак на американские войска на базах в регионе.

По мнению автора статьи, кажущаяся экономическая выгода может обернуться стратегическими потерями.

«Фактически, за временный приток нефтедолларов Россия платит разрушением своих позиций на Ближнем Востоке», — заключает журналист.

До этого Financial Times писала, что американские нефтяные компании могут оказаться в числе главных выгодоприобретателей от глобального энергетического кризиса, вызванного эскалацией на Ближнем Востоке, и заработать более $63 млрд по итогам года.

Ранее Европе предрекли «сокрушительный удар» по экономике из-за войны в на Ближнем Востоке.