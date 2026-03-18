Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии ноябрьских выборов в американский конегресс делает ставку на политических противников главы США Дональда Трампа. Об этом ТАСС заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Он отметил, что игра идет в рамках предстоящих выборов в конгресс США. Зеленский, судя по всему, поддерживает в ней Демократическую партию. Демократы ближе и понятнее украинскому президенту, и они его больше поддерживали, чем Трамп.

17 марта Трамп заявил о необходимости расследовать передачу администрацией бывшего президента США Джо Байдена денег Киеву.

15 марта пресс-секретарь президента России Владимира Путина в интервью британскому изданию Financial Times сообщил о паузе в переговорах по ситуации на Украине из-за смены интересов Соединенных Штатов.

Ранее Трамп назвал Зеленского последним человеком, в чьей помощи нуждаются США.