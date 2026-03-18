В Израиле сообщили о последствиях ракетного обстрела Тель-Авива

В результате ракетного удара по востоку Тель-Авива не выжили два человека

В результате иранского ракетного обстрела Тель-Авива не выжили двое израильтян. Об этом сообщает служба неотложной медицинской помощи Израиля «Маген Давид Адом» (МАДА).

По имеющейся информации, мужчина и женщина получили тяжелые осколочные ранения в восточном районе Тель-Авива Рамат-Гане. Медики не смогли их спасти.

Еще один человек легко ранен осколками в руку. Его отправили в больницу.

В результате обстрела получил повреждения служебный автомобиль МАДА.

18 марта сообщалось, что ливанское шиитское движение «Хезболла» атаковало базу израильских военно-морских сил к северо-западу от города Хайфа, применив высокоточное оружие.

За день до этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что спецслужбы Ирана ликвидировали на территории Израиля высокопоставленного чиновника еврейского государства.

Ранее в Иране заявили об ударе по целям рядом с офисом Нетаньяху.