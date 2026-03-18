В компании «Балтика» пожаловались на слишком старый персонал

Российская пивоваренная индустрия испытывает трудности, связанные со старением персонала. В интервью ТАСС директор по персоналу и корпоративным коммуникациям компании «Балтика» Ирина Белоглазова отметила, что на предприятиях компании средний возраст работников достигает 46 лет.

«Это опытные, квалифицированные специалисты, получившие знания еще в советское время. Мы ценим такой коллектив, но будущее отрасли зависит от молодых специалистов, их энергии и свежего взгляда», — подчеркнула Белоглазова.

Процесс привлечения молодых специалистов осложняется несоответствием уровня подготовки выпускников требованиям отрасли. По словам директора по персоналу, технологи компании отмечают недостаток фундаментальных знаний у современных выпускников, что затрудняет их быструю адаптацию к рабочим процессам.

«Наши пивовары просят обратить внимание на то, что молодым специалистам не хватает базовых знаний», — заявила Белоглазова.

Собеседница агентства подчеркнула, что существует расхождение между ожиданиями работодателей и реальными компетенциями выпускников. Работодатели рассчитывают на то, что специалисты смогут оперативно приступить к работе после короткого периода адаптации.

Для решения кадровой проблемы компания активно развивает партнерские отношения с профильными высшими учебными заведениями, такими как Университет ИТМО, Воронежский государственный университет инженерных технологий (ВГУИТ) и другие.

