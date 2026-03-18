Первый российский тералазер для усиления сигнала готов к серийному производству

Опытный образец универсального терагерцового лазера (тералазера), созданный в Московском физико-техническом институте (МФТИ), готов к серийному производству. Прибор, не имеющий отечественных аналогов, имеет множество применений, в том числе он способен увеличить скорость передачи данных до более чем 10 Гбит/с, рассказали «Газете.Ru» в МФТИ.

Прибор, не имеющий отечественных аналогов, подтвердил стабильность работы и все заявленные параметры в ходе проверки на соответствие требованиям назначения, живучести и стойкости к внешним воздействиям, транспортированию, электромагнитной совместимости и надежности.

Прибор, названный тералазером, позволяет генерировать терагерцевое излучение в широком диапазоне частот — от 1,5–4,5 ТГц — и может стать основой новых систем медицинской диагностики (обнаружение патологий кожи, анализ выдоха человека и т. д.), систем мониторинга экологической обстановки (контроль за газовыми и аэрозольными выбросами), а также сделать беспроводную передачу данных быстрее.

Терагерцовое излучение занимает спектральный диапазон между инфракрасным и микроволновым. Оно обладает уникальной способностью проникать сквозь многие непроводящие материалы (ткань, пластик, бумага) и при этом безопасно для живых организмов. Эти свойства открывают широкие возможности для применения в науке, медицине, промышленности и системах безопасности.

Ключевое преимущество прибора — полный отказ от криогенных жидкостей, охлаждение активных элементов (квантово-каскадных лазеров) осуществляется с помощью встроенного рефрижератора, что сокращает время готовности к работе до 20 минут. Управление всей системой ведется через единое российское программное обеспечение.

«Успешное прохождение испытаний доказывает, что выбранные нами конструкторские и технологические решения верны, а прибор действительно соответствует понятию надежного изделия. Подтвержденные характеристики, такие как мощность и стабильность генерации, позволяют нам с уверенностью двигаться к опытной эксплуатации», – рассказал заведующий лабораторией квантово-каскадных лазеров МФТИ, главный конструктор ОКР «Тералазер» Рустам Хабибуллин.

По словам разработчиков, сейчас изделие проходит государственные испытания, а затем начнется активное взаимодействие с индустриальным партнером (ООО «Авеста») по вопросам выпуска первых коммерческих приборов.

Ранее врач предупредил, что в марте, несмотря на потепление, нельзя ходить без шапки.