Ирак сообщил, что начнет транспортировку нефти в турецкий порт Джейхан

Ирак возобновит экспорт нефти через трубопровод, соединяющий Киркук в Иракском Курдистане с турецким портом Джейхан. Об этом заявил министр нефти Ирака Хайян Абдель Гани, чьи слова приводит агентство INA.

Министр отметил, что транспортировка нефти в Джейхан будет возобновлена в среду, 18 марта.

«Транспортировка нефти в порт Джейхан начнется в 10:00 в среду», — указал Абдель Гани.

17 марта стало известно, что Ирак договорился с Ираном о прохождении своих танкеров через Ормузский пролив.

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран осуществил ракетные и беспилотные удары по Израилю, а также по американским военным базам на Ближнем Востоке, включая Саудовскую Аравию, Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. Также поступила информация о том, что Иран перекрыл Ормузский пролив, через который проходит около 30% мировых морских поставок нефти, и атаковал нефтяную инфраструктуру стран Персидского залива. Эти события привели к резкому росту цен на нефть, достигнув четырехлетнего максимума.

Ранее французский нефтегазовый гигант остановил добычу в нескольких странах Ближнего Востока.