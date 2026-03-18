В Тель-Авиве в результате обстрела повреждена железнодорожная станция

Kan: в Тель-Авиве из-за обстрела из Ирана повреждена железнодорожная станция
Nir Elias/Reuters

В Тель-Авиве зафиксированы повреждения железнодорожной станции, вызванные падением обломков и частей боеприпасов, выпущенных в ходе ракетного удара со стороны Ирана. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания Kan.

По данным вещателя, в районе железнодорожного вокзала наблюдаются значительные разрушения. Опубликованные фотоматериалы демонстрируют повреждения инфраструктуры станции и одного из железнодорожных составов.

Помимо этого, сообщается о серьезном ущербе, причиненном падением обломков ракет и в других районах, прилегающих к Тель-Авиву, после иранского ракетного обстрела.

28 февраля США и Израиль приступили к совместной военной операции, направленной против Ирана. В ответ на эти действия, Тегеран начал наносить удары по территории Израиля, а также по американским военно-воздушным базам, дислоцированным на Ближнем Востоке. Помимо этого, Иран заблокировал Ормузский пролив, через который проходило около 30% мировых морских поставок нефти, и начал атаковать нефтяную инфраструктуру стран Персидского залива.

Ранее Иран заявил о ликвидации на территории Израиля высокопоставленного чиновника.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!