ВС США начали наносить удары в районе Ормузского пролива

Американские войска ударили боеприпасами по укрепленным иранским ракетным объектам вблизи Ормузского пролива. Об этом сообщает Центральное командование ВС США.

17 марта президент США Дональд Трамп заявил о том, что ВС США больше не нуждаются в помощи стран НАТО, а также Австралии, Японии и Южной Кореи из-за их отказа присоединиться к операции против Ирана. Он зазвал НАТО «улицей с односторонним движением» и посетовал на то, что союзники по Североатлантическому альянсу пользуются военной поддержкой США, однако в ответ не изъявляют желания что-либо делать.

Президент РФ Владимир Путин спрогнозировал, что добыча нефти, которая завязана на использование Ормузского пролива, «рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц».

В связи с атаками со стороны Израиля и США Иран объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива — одного из ключевых нефтяных маршрутов мира. Исламская Республика запретила проход всех судов, включая коммерческие корабли и танкеры. В результате трафик в стратегическом коридоре практически полностью остановился. Эта ситуация вызвала резкий рост цен на нефть.



