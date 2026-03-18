СМИ сообщили о взрыве на крупнейшем нефтяном месторождении Ливии

Reuters: добыча нефти на месторождении Ливии Шарара останавливается после взрыва

Добыча нефти на крупнейшем ливийском месторождении Эль-Шарара постепенно останавливается после происшедшего взрыва. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

По словам трех собеседников агентства, взрыв произошел в одном из трубопроводов. Ремонт, включая время для определения нанесенного ущерба, может занять около двух дней. Поэтому добыча нефти постепенно останавливается.

16 марта стало известно, что промышленный район эмирата Эль-Фуджайра в ОАЭ, где расположены нефтяные предприятия, подвергся атаке беспилотника, в результате чего возник пожар.

6 марта сообщалось, что работы по добыче нефти на месторождении Сарсанг в Иракском Курдистане, которое эксплуатируется американской компанией HKN Energy, остановлены после атаки боевых беспилотных летательных аппаратов.

Ранее Ирак прекратил нефтедобычу на крупнейшем месторождении.