Беспилотники атаковали Анапу и Витязево

SHOT: в районе Анапы и Витязево прогремело около 10 взрывов

В Краснодарском крае в районе Анапы и Витязево произошло около десятка взрывов. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По словам очевидцев, в акватории Черного моря были видны яркие вспышки, в небе слышались звуки мотора беспилотника. В Анапе звучит сирена воздушной опасности.

18 марта сообщалось, что над Майкопом прогремели несколько громких взрывов.

В этот же день стало известно, что обломки беспилотных летательных аппаратов упали на два дома в Лазаревском районе Сочи.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских беспилотников в России.