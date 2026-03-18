Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянам напомнили о штрафах за громкую музыку в машине

Ilya Moskovets/Picvario Media

Автомобилистам грозит штраф за громкую музыку в машине в вечернее и ночное время. Об этом рассказал РИА Новости сотрудник кафедры административного права Московского государственного юридического университета (МГЮА) Тургунбой Зокиров.

«Если шуметь с 23 часов до 7 часов, то граждане могут быть подвергнуты предупреждению или административному штрафу в размере от 1 тысячи до 2 тысяч рублей», — сообщил эксперт.

Эксперт также добавил, что периоды времени, когда нельзя шуметь, определяются законами российских регионов.

«При этом гражданина нельзя подвергнуть административному штрафу по закону субъекта Российской Федерации на сумму свыше 5 тысяч рублей», — заключил Зокиров.

До этого сообщалось, что 1 марта в России вступил в силу ряд изменений, касающихся автомобилистов. Нововведения связаны с цифровизацией документов, корректировкой правил регистрации транспорта и ужесточением ответственности за нарушения в части превышения скоростного режима. Подробнее — в материале «Газета.Ru».

Ранее МВД назвало срок регистрации автомобиля после покупки.

 
Теперь вы знаете
Сотрудники на «коротком поводке». Как компании сговариваются держать низкие зарплаты и не давать вам расти
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
